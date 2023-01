El dólar comenzó el año por debajo de los 4.900 pesos, pero hay quienes creen que la volatilidad de la moneda estadounidense se mantendrá en los primeros meses del año, indicó La República.

Cubides señaló en el medio económico que el dólar podría tocar nuevos máximos históricos, luego de que en noviembre pasara el lumbral de los 5.000 pesos.

Dólar llegaría a los $ 5.200 en Colombia, durante 2023

“Estamos viendo el dólar presionado en la primera parte del año, puntualmente en el primer trimestre. Creemos que los máximos históricos en niveles de 5.100 pesos y 5,200 pesos no son descartables“, declaró el director en el diario.

No obstante, no todo es malo. Según el experto, después de ese techo, la moneda de Estados Unidos podría volver a bajar a 4.500 pesos y mantenerse estable.

Otros analistas consultados por el medio no coinciden con Cubides. Fue el caso de Ana Vera Nieto, economista jefe de In On Capital, que dijo que el dólar no subiría más de lo que subió el año pasado, por lo menos a corto plazo.

Catalina Tobón, gerente de Estrategia de Inversión en Skandia, cree que la moneda extranjera se mantiene estable y no cree que supere los 5.000 pesos, que ya alcanzó.