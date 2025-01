Por: VALORA ANALITIK

El dólar en Colombia, a ojos de los analistas locales, estará marcado por varios hechos de índole local y externa. Las expectativas siguen cambiando y pareciera ser cada vez más difícil ver una tasa de cambio cerca los $ 4.000.

Una reciente encuesta de Fedesarrollo apunta a que la tasa de cambio podría volver a ver algunos picos durante este año, pero no se llegaría a tener un valor promedio que roce los $ 4.000.

Dólar en Colombia hoy 22 de enero de 2025

Precios internacionales de las materias primas podrían ayudar a tener un dólar en Colombia un tanto menos fortalecido, pero no se prevé una mayor entrada de divisas por ese rubro, mientras las expectativas de inversión en el país parecen también menguadas.

Según Fedesarrollo, en diciembre, la tasa de cambio cerró en $ 4.409, con una apreciación mensual de 0,2 %, alcanzando su valor máximo del mes el 3 de diciembre ($ 4.463) y su valor mínimo el 17 de diciembre ($ 4.324).

El dato observado fue $ 70 mayor al esperado en la encuesta de diciembre ($ 4.339), agrega la medición dada a conocer por el tanque de pensamiento.

Dólar en Colombia hoy 22 de enero de 2025

Otras expectativas para el dólar en Colombia

Con esto de base, en enero, los analistas consideran que la tasa de cambio del dólar en Colombia se ubicará en un rango entre $ 4.314 y $ 4.361, con $ 4.331 como respuesta mediana.

“Para diciembre de 2025, los analistas esperan una tasa de cambio de $ 4.389, lo que representa un aumento frente al pronóstico del mes anterior ($ 4.368)”, indica el reporte.

Sobre factores que también condicionan el comportamiento del dólar en Colombia, la encuesta señala que, en diciembre, el petróleo de referencia Brent cerró en US$ 75, mostrando un incremento mensual de 3,0 % y ubicándose US$ 2 por encima de lo esperado por los analistas (US$ 73).

“En enero, los analistas consideran que el precio del petróleo se ubicará en un rango entre US$ 78 y US$ 81, con US$ 80 como respuesta mediana”, se lee en el documento.

Proyección para el dólar en Colombia

Para diciembre de 2025, el dólar en Colombia tendría que hacer cuentas con un petróleo cerca de los US$74,5 (aumentando frente a los US$72,3 esperados en diciembre).

