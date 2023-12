De acuerdo con las aterradoras cifras del Colegio Nacional de Notarios, 2.133 parejas rompieron su relación en el primer trimestre de 2023. Es decir, cada día se presentan 28 divorcios, un promedio de cerca de uno cada hora.

Lo anterior, de acuerdo con Aielet Zik Oppenheimer, psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Javeriana y con maestría en terapia de familia y pareja en la Universidad Católica de Lovaina, se debe a que no sabemos amar saludablemente y en ninguna parte nos enseñan.

“Nosotros aprendemos a amar desde lo que vemos de nuestros padres o con las personas que nos criaron, repitiendo patrones muchas veces muy dolorosos de manera inconsciente”.

Por esto, Aielet Zik Oppenheimer decidió escribir un libro Crisis de pareja: La clave de un matrimonio feliz, en el que decidió aportar algo a la gente que quiera aprender a amar de una manera mucho más saludable y que tiene idea por dónde empezar.

Por esto, hizo este manual, en donde cada persona hace un recorrido por su historia, logrando así entender cómo se relacionan con otros, por qué se relaciona de esa manera y cómo hacer cambios duraderos al respecto.

En el libro también encuentras una descripción clara de lo que son las crisis, cuáles son las más frecuentes y por qué estas son parte de las relaciones, nos brinda herramientas claras para transformar estos momentos y convertirlos en fortalezas para cada uno y en su relación de pareja.

“Me inspiré en mi propia historia, sufrí por mucho tiempo y entonces me pasó un “tsunami” que te lo cuento en el libro y justo gracias a ese evento, decidí transformar mi vida y mi manera de amar, llevando a la práctica todo lo que sabía pero que no aplicaba. Eso cambió mi vida y mi manera de trabajar al interior de mi consultorio, por eso quise comunicarlo por medio de un libro, ya que no todo el mundo quiere ir a terapia, pero si leer un libro que les diga el paso a paso para dejar de sufrir en sus relaciones”, explicó Aielet Zik Oppenheimer.

5 precursores

De acuerdo con la psicóloga Aielet Zik Oppenheimer, existen 5 precursores de las crisis en las relaciones:

1. Las creencias limitantes.

2. Ignorar cómo manejar las emociones de una manera adecuada, es decir, cuando no se tienen una gestión real de la emociones

3. Resistencia al cambio.

4. Desinformación y falta de práctica para relacionarnos con alguien.

5. Desconocimiento de nuestra historia familiar.

¿Es posible salir de una crisis de pareja?

De acuerdo con la psicóloga Aielet Zik Oppenheimer, si estamos en pareja, significa que ya hemos salido de alguna crisis, solo que seguramente lo hemos hecho de manera inconsciente.

En la vida, atravesamos distintos tipos de crisis de acuerdo al momento en el que estemos, cada momento tiene su magia y su desafío, cuando desciframos saber en qué momento estamos, es cuando logramos encontrar una solución a esos desafíos.

Todo lo que llega a tu vida tiene un sentido, para que puedas crecer como persona y para que puedas crecer emocional y espiritualmente.

Tiene que ver con cambiar la pregunta: ¿Por qué? y abrirse al ¿Para Qué? ahí está la clave para superar esos momentos.

Para tener una relación de pareja feliz, la clave es comprender para qué llega esa pareja a nuestra vida, analizar y desdibujar las comparaciones con otras parejas, con las fotos de las redes sociales, con las historias de amor de los cuentos de hadas, todos pasamos por momentos difíciles, todos vivimos crisis.

Lograr entender la verdadera misión de la persona que elegimos como pareja, permitirnos abrirnos a la idea de que el otro viene a mostrarnos cuáles son los temas que todavía duelen y que por ende no hemos podido resolver, cambia nuestra perspectiva cambia y por ende, la manera de abordar los problemas.

