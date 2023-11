“Informo que no tengo ninguna relación con nadie”, con este contundente mensaje la modelo brasileña Bruna Biancardi anunció el fin de su tormentosa relación con el futbolista Neymar, con quien tuvo una hija recientemente.

La también influencer, al parecer, no aguantó un escándalo más de infidelidad del jugador del Al-Hilal saudí y, pese a su maternidad, decidió separarse.

“Este es un asunto particular, pero como diariamente me vinculan a noticias, rumores y chistes, informo que no tengo ninguna relación con nadie”, escribió la modelo en una historia que publicó en su cuenta de Instagram.

“Somos los padres de Mavie y esa es la razón de nuestro vínculo. Espero que me dejen de vincular a las frecuentes noticias (sobre supuestos casos de infidelidad de Neymar). Muchas gracias”, agregó Biancardi.

Y es que durante su relación fueron muchos los rumores de infidelidades por parte del también jugador de la selección brasileña. De hecho, según medios europeos, la pareja llegó a un acuerdo con el cual el futbolista podía mantener relaciones sexuales con otras mujeres de forma permitida, pero con una serie de términos que tenía que cumplir, como utilizar preservativos, no besar en la boca a las otras mujeres y ser discreto. La pareja nunca lo confirmó ni lo desmintió.

Neymar, de hecho, en una ocasión se disculpó públicamente con su pareja en sus redes sociales por sus “deslices”.

“Vi cuánto te expusiste, cuánto sufriste por todo esto y cuánto deseas estar a mi lado. Y yo al tuyo. Cometí un error. Me equivoqué contigo. Todo esto afectó a una de las personas más especiales de mi vida. La mujer que soñaba seguir a mi lado, la madre de mi hijo. (…) Bru, ya me disculpé por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento obligado a reafirmarlo públicamente. Si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa debe hacerse pública”, escribió Neymar en su momento.

La ruptura con la madre de su segundo hijo supone un golpe más al complejo momento que vive el futbolista, aquejado por una lesión de ligamento cruzado y del menisco de su rodilla izquierda que sufrió durante el partido Uruaguay vs. Brasil por la Eliminatoria. El jugador tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y ya adelanta una dolorosa recuperación, tal y como quedó registrado en un video que publicó en los últimos días.

Pese a estar obligado a guardar reposo, versiones de prensa en Brasil señalan que Neymar ofreció, el pasado domingo, una fiesta en su mansión en Mangaratiba, sur del estado de Río de Janeiro, en la que supuestamente intentó seducir a una actriz, que al parecer lo rechazó.

Neymar y Bruna Biancardi estaban juntos desde 2021, pero tuvieron varias separaciones por los rumores de infidelidad del jugador.

