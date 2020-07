green

Según Victor Grosso, panelista de Blu Radio, si usted piensa comprar durante la jornada de día sin IVA de este viernes 3 de julio, es importante que tenga en la cabeza el producto que va a adquirir para que no se meta a las plataformas digitales de las tiendas a congestionarlas, tal y como pasó el pasado 19 de junio.

De acuerdo con Grosso en la emisora, aunque los grandes almacenes de cadena y el comercio electrónico del país se han venido preparando durante los últimos días para robustecer sus plataformas digitales y evitar que se presenten aglomeraciones virtuales, la clave para que no se congestionen es que usted no forme parte de “la familia Miranda por Internet”, es decir, que no se meta solo a mirar; pero si lo quiere hacer, es importante que lo haga días antes para tener todo listo.

“Ahí empiezan a mirar y a mirar diferentes productos y se congestionan las plataformas. La idea es que en los días previos a la jornada sin IVA haga ese proceso. Si le gustó un televisor y lo quiere comprar, es mejor que lo dejé montado y cargado en el carrito de compras para que mañana solo se meta y simplemente le de comprar”, indicó el periodista en el medio.

No es que no tenga derecho a mirar, según indicó Grosso, es importante que escoja todo lo que quiera comprar desde hoy; con esto, podrá acceder mucho más rápido al portal de la tienda a llevarse lo que necesita, sin tener que atenerse a nuevas “filas virtuales” o caídas en las páginas de comercio electrónico de las tiendas.