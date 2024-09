Por: VALORA ANALITIK

Deuda externa de Colombia (pública y privada) cayó en junio por segundo mes consecutivo

¿Cuánto cayó (en dólares) la deuda externa en Colombia?

Este resultado evidencia una baja frente a lo reportado en mayo cuando se ubicó en 50,9 % del PIB. En plata blanca, en junio del 2024 la deuda externa equivalió a un monto de US$ 196.370 millones, inferior a los US$ 197.045 millones reportados en mayo.

En lo corrido del año, el indicador ha venido presentando una tendencia a la baja. En enero inició en el 54 % del PIB, en febrero bajó al 53,6 %, en marzo a 50,7 %, en abril a 51,1 %, en mayo a 50,9 % y en junio a 48,5 %.

Más detalles sobre la deuda externa de Colombia

Dentro de este informe del emisor, también se conoció que la deuda externa de Colombia, en junio de 2024, disminuyó tanto en el componente público como en el privado.

En este último, llegó al 20,8 % del PIB, descendiendo levemente frente a lo reportado en mayo cuando fue de 21,6 % del PIB. En el desagregado de la deuda privada en el corto plazo, se ubicó en US$ 30.029 millones y en el largo plazo llegó a US$ 54.197 millones. Y, la deuda pública, bajó también como porcentaje del PIB al pasar de 29,3 % en el quinto mes del año al 27,7 % en junio del 2024.

En lo que concierne al corto plazo, se redujo de US$ 1.169 millones a US$ 1.028 millones. Mientras que la de largo plazo presentó la misma tendencia: pasó de US$ 112.248 millones a US$ 111.116 millones.

