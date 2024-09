Lo hizo durante una entrevista con Cambio, en la que también señaló las deficiencias del capitalismo y planteó ideas para acabar con la brecha entre ricos y pobres.

Asimismo, confesó que ser multimillonario puede traer algunos problemas, sobre todo, con la misma familia. “Creo que trae, potencialmente, riñas y peleas familiares. Se han visto muchísimas familias donde el dinero lo ha destruido todo”, declaró.

El multimillonario todavía no se preocupa porque eso pueda pasar entre sus hijos, pues ellos aún están muy pequeños. No obstante, no descarta que en 20 o 30 años pueda pasar.

(Vea también: En qué cajeros se puede sacar la plata de Nubank; hay varios y hacerlo no es económico)

Sin embargo, el colombiano y su esposa, Mariel Reyes, han dicho reiteradamente que su propósito es donar la mayor parte de su fortuna, para que sus hijos trabajen por lo de ellos.

El paisa, con nacionalidad costarricense, confesó que otra desventaja de tener tanta plata es no poder moverse con libertad, por seguridad.

“Siempre hay un problema de seguridad asociado a eso. No me puedo mover tan libremente como quisiera. En muchos países me limita la autonomía y la libertad que puedo tener y eso es una gran dificultad. Pero, en general, la riqueza abre grandes posibilidades. Creo que trae más posibilidades que problemas, si uno la utiliza de manera adecuada”, agregó.

Cuántos millones tiene David Vélez

Su fortuna está avaluada en más de 11.500 millones de dólares, de acuerdo con Forbes, monto que casi duplica la riqueza de Luis Carlos Sarmiento Angulo, cabeza del Grupo Aval que por muchos años fue el hombre más rico de Colombia.

Lee También

Cómo se hizo rico David Vélez, dueño de Nubank

El paisa creció en una familia de emprendedores e incluso, antes de comenzar la universidad, le compró a su papá una vaca. Cuando ya era universitario tenía seis vacas, que después vendió. Ese fue un “ahorrito que fue creciendo”, contó en el portal. Sin embargo, su fortuna empezó a crecer con la creación de Nubank, una plataforma innovadora que reinventó la forma de hacer trámites bancarios y de manejar el dinero.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.