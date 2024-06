Por: VALORA ANALITIK

La billetera digital del Grupo Aval, dale!, se alista para superar los tres millones de usuarios activos, al tiempo que prepara importantes novedades. Entre estos, entregará beneficios por ahorrar y tendrá ‘marketplace’.

La plataforma prevé incentivar este tipo de movimiento financieros, en línea con las tendencias del mercado de bancos y entidades financieras de los últimos años.

Así se lo confirmó en primicia a Valora Analitik el CEO de Dale, José Manuel Ayerbe, quien también entregó detalles de nuevas alianzas que se vienen para dale!

Igualmente, planteó su percepción sobre el futuro de las billeteras digitales, sobre las cuales dijo que tienen una regulación rígida y esto no les permite tener una viabilidad financiera.

Eso sí, también confirmó que se vienen importantes lanzamientos, como el hecho que la billetera dale! entregará beneficios por ahorrar.

¿Cómo va la billetera dale! este año, en medio de un mercado tan competido?

Yo creo que el tema de las billeteras digitales es algo que llegó para quedarse. Es definitivamente lo que estamos viendo ahorita que marca la tendencia en el mercado y ya mucha gente, incluso, prefiere tener su relación financiera con una billetera y no con un banco tradicional.

Esto es algo que no solamente está ocurriendo en Colombia, sino en la región y el mundo, porque además es una forma muy fácil de poder bancarizarse y tener relación con una entidad financiera.

Sobre todo, para ciertas personas de ciertos segmentos de la población, como la economía popular.

Aunque las billeteras no son 100 % entidades financieras y menos nosotros, porque somos una SEDPE (depósito de bajo monto), pero sí es una forma de vincularse financieramente.

Si incluimos dentro de la economía popular a las pequeñas empresas unipersonales o que tienen muy poquitos colaboradores, estamos hablando de un porcentaje muy grande de la población de empresas, casi 96 %. Es un número interesante.

¿Cómo está hoy el mercado de billeteras digitales?

Yo siempre he pensado que el gran competidor de dale! no son las otras billetera, sino el efectivo, porque hoy en día sigue siendo el principal medio de pago en el país.

Ahí uno se da cuenta que hay muchas oportunidades de hacer cosas, muchas oportunidades de seguir bancarizado y muchas oportunidades de crecer.

En el mercado también lo que pasa es que las personas tienen más de una billetera digital, así como tú en la billetera puedes tener más de una tarjeta de crédito de diferentes bancos, pasa lo mismo con las billeteras digitales.

Y en este panorama, ¿cómo ha crecido dale!?

Hoy en día, dale! puede estar cercano a los 2,8 millones de clientes. Esto es un crecimiento de dos dígitos con respecto al año pasado, de manera que es un crecimiento bien importante.

Mucho más importante se vuelve también el tema de que la gente no solamente sea cliente, sino que además use el dinero de forma digital dentro de la plataforma.

Muchas veces, la base de la pirámide o, por ejemplo, quienes reciben subsidios, generalmente sacan el dinero y no se crea esa cultura que busca mover la plata, pero de forma digital.

Ahí tenemos un reto importante de cómo lograr una mayor transaccionalidad, que para mí es lo que se llama la verdadera bancarización.

¿Qué han hecho para enfrentar este y otros retos?

El año pasado, nos metimos a una tarea gigante que fue cambiar el core bancario o transaccional de dale!, porque, para las expectativas de crecimiento que teníamos, era necesario tener el supercore para garantizar que nos iba a dar la capacidad de poder seguir creciendo y, además, poder prestar un servicio estable.

En la medida en que estas billeteras empiezan a crecer, la tecnología empieza muchas veces a ahorcarse y a tener temas de indisponibilidad a los clientes. Eso responde a que hay un crecimiento muy grande o hay muchos clientes y muchas veces se quedan cortos.

Lo que hicimos fue visibilizarnos y si estamos viendo una meta de crecimiento bien importante, nos montamos adquirir un core transaccional, de migrar a los clientes y, paralelamente, cambiamos la app que teníamos.

Ahora, tenemos una app nativa y lo logramos hacer en ocho meses, es decir, en tiempo récord, pero además manteniéndola estable.

Eso terminó a finales del año pasado y este año arrancamos ya 100 % con el nuevo core y la nueva app funcionando.

Hemos visto unos resultados a nivel de estabilidad de la plataforma, de mantener un servicio continuo y de la aceptación que tenemos por parte de los clientes cuando bajan la app, etc.

¿Prevén superar los tres millones de usuarios este año?

Sí, los tres millones sí los logramos. Nos vamos a enfocar mucho este año en comercios, porque es bien importante para dale! tener esa punta.

Va a haber un enfoque muy fuerte en el tema de micronegocios y economía popular. Adicionalmente, venimos con una dinámica de estar haciendo lanzamientos permanentes de servicios dentro de la aplicación.

Hace un par de meses habilitamos el servicio para menores de edad y anunciamos el tema de remesas, sobre el cual estamos en pilotos y, si todo sale bien, próximamente estaremos masificando el servicio.

También tenemos la idea de sacar muy pronto el tema de vinculación de extranjeros, ya que hay una oportunidad muy grande sobre todo para bancarizar.

No estamos hablando del extranjero que tiene condiciones económicas favorables, sino que muchas veces son extranjeros que les toca trabajar muy duro y al no tener la posibilidad de tener una solución bancaria para poder mover su plata, se empiezan a aislar.

Con todo esto, ¿se puede pensar en dale! como una ‘superapp’?

Esa es la tendencia y poco a poco nos estamos encaminando a eso. En el lanzamiento de hace par de meses, cuando anunciamos el acceso a menores de edad, revelamos que a través de dale! se pueden pagar servicios públicos privados y otro tipo de convenios.

Además, recientemente, habilitamos el tema de donaciones, como Saving The Amazon, e, igualmente, se pueden pagar impuestos, la planilla PILA y próximamente se van a poder pagar créditos.

De otro lado, tenemos planes de empezar a agregar otros servicios de valor agregado para llevarlo a la superapp y es poder tener, digamos, un marketplace metido dentro de la billetera.

Podremos tener, por ejemplo, temas de hacer compras específicas en la categoría de viajes y turismo dentro de la app y eso va en esa vía.

Si ya puedes recibir, enviar, pagar con códigos QR, pero aparte pagar servicios públicos, impuestos, colegios y, además, donar y tienes remesas, se te empieza a volver una súper billetera con una cantidad de funcionalidades.

A propósito de valor agregado, ¿cómo van con las alianzas?

Esto nos ha traído muchos clientes y de diferentes segmentos, porque lo bonito es que el tema de entretenimiento está segmentado, entonces dependiendo del artista o el concierto que venga, pues tiene un segmento específico y eso nos trae unos clientes específicos.

Se mueve muy bien cuando se anuncia una preventa, no solamente vemos el crecimiento de clientes nuevos, sino que además también vemos cuando se llega ya el momento de la preventa las compras que se hacen.

Hoy en día, ya la oferta de poder comprar con una tarjeta de Grupo Aval ya son los clientes que están cautivos con tarjetas de crédito y otros seguirán pidiéndolas atraídos por esto.

Pero lo atractivo de dale! es que, como billetera digital, la gente siente que es mucho más fácil que solicitar una tarjeta de crédito.

¿Tienen planes para incentivar el ahorro de usuarios?

En el segundo semestre vamos a sacar un bolsillo de ahorros, una alcancía para ahorrar dentro de la app y muy seguramente es posible que una de las estrategias sea incentivar el ahorro.

No te puedo decir una tasa específica o algo, pero sí es incentivar el ahorro con algún tipo de beneficio que reciba la persona que ahorre en la alcancía.

¿Aplicará para todos los clientes, actuales y nuevos?

Sí, claro, se va poder entrar a una sección especial que funcionará como un bolsillo o alcancía, la gente va a poder pasar una plata, tenerla ahí y por tenerla ahí buscaremos una forma de poder darle un incentivo.

Las billeteras per se no son un producto para ahorrar, sino para mover la plata y pasarla. Pero este bolsillo sí puede dar una alternativa interesante de ahorro.

De otro lado, ¿han pensado en la idea de que dale! dé créditos?

Yo creo, y yo lo he dicho en muchos escenarios, que la regulación al no permitirle a la Sedpe tener la punta de los créditos les están haciendo más difícil la subsistencia a este tipo de empresas.

A punta de transacciones P2P, en donde tú no puedes cobrar y no vamos a cobrar es muy difícil.

Si no tienes un músculo financiero gigante, primero no van a salir competidores y yo creo que la tendencia más bien es que los que existen se van a empezar a reducir, porque la viabilidad financiera de una empresa que no puede cobrar y no tiene forma de rentabilizar es muy difícil.

Lo que sí podemos hacer es aliarnos, pero es diferente. Casi creo que si esa regulación no cambia, finalmente el más perjudicado va a ser el consumidor, porque la competencia no se va a seguir dando.

