Desde este 28 de noviembre, los colombianos deberán estar atentos a lo que pase en la reunión que sostendrán representantes del Gobierno, los empresarios y los trabajadores para definir el aumento del salario mínimo para 2024.

Aunque hay varios factores que tendrán incidencia en esa decisión, por ejemplo, la inflación con la que acaba el año, que se conocerá a final de noviembre, y, por eso, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quien participará de la reunión, señaló que una buena decisión sería la de desindexar varios productos que normalmente suben con el mínimo.

“Es importante que el Gobierno logre los decretos correspondientes para desindexar muchos servicios. Por ejemplo, salud, educación o servicios públicos, servicios y tarifas que están atados al incremento del salario mínimo para que realmente se refleje el aumento en la capacidad adquisitiva en el salario de los trabajadores”, explicó en Noticias RCN.

Entre esto está la cuota moderadora que pagan los colombianos cada vez que asisten a una cita médica en las EPS y que hacen parte de los aumentos que normalmente suben con el salario mínimo.

Esto no significa que no vayan a subir, sino que no lo harán en el 10 u 11 % que subiría el salario mínimo.

Por ahora, el Gobierno no ha dado su posición sobre esta decisión, pero sería algo positivo para todos los colombianos, pues hay muchos trabajadores que no van a recibir ningún aumento para el 2024.

¿Cuánto subiría el salario mínimo en 2024?

“La cifra exacta en este momento es un poquito prematuro, pero si uno suma que la inflación va a estar, probablemente, entre 9 y 10 %, y que la productividad de este año por el mal comportamiento de la economía no debe ser muy alto, pues estaríamos hablando esa suma, que ronda los 10 máximo 11 %. Esta es la que va a reflejar realmente esa ecuación y va a ser necesaria para poder calcular el aumento del salario mínimo”, dijo Jaime Alberto Cabal.

Las negociaciones comenzaron este martes y en el primer día se definirá la hoja de ruta sobre la que se decidirá el aumento. Si las previsiones son correctas, la decisión no debería tardar tanto tiempo.

En 2021 y 2022 la decisión se tomó relativamente rápido porque ambas partes estuvieron de acuerdo en las decisiones que impactan directamente a los colombianos.

“Lo que pasó en años anteriores, el año pasado y el año anterior, fue un aumento muy por encima de esa suma de inflación más productividad y como mencioné anteriormente creemos que este año no hay el escenario correcto para hacer un aumento mucho más alto de esa suma de inflación más productividad“, dijo Cabal.

