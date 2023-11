La propuesta de aumentar el salario mínimo a dos millones de pesos en Colombia ha despertado todo tipo de reacciones, pues hay muchos que no están muy de acuerdo con que el trabajador asuma algunas contribuciones. Este martes 28 de noviembre comienzan las mesas de concertación y las proyecciones salariales indican que el IPC estaría alrededor del 10,6 %, según Caracol Radio.

(Vea también: La multa sobre prima de Navidad que desconocen muchos trabajadores y empresas en Colombia)

Óliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, fue el que hizo esa propuesta e indicó que los trabajadores que reciban un salario mínimo de 2 millones de pesos no recibirán primas y tendrían cambios en las obligaciones laborales, como la contribución a pensiones y salud.

El salario mínimo para 2024 debería ser de $2 millones mensuales. Pero… 🧵👇 — Oliver Pardo (@opardor) November 15, 2023

Al respecto, Juan Alberto Londoño, exministro de Hacienda, habló en la emisora y se mostró expectante sobre lo que deberían ser los principales puntos en las mesas para discutir el salario mínimo:

“Yo creo en la discusión se tiene que entender que estamos en un momento de inflación muy alto y eso implica que no podemos subir los salarios por encima del aumento de la inflación, tenemos que ser muy precavidos porque el empleo se verá afectado por la poca inversión que ha habido y hay que ser cuidadosos para no generar desincentivos a generar empleo”, expresó.

3 asuntos que preocupan con un salario mínimo de $ 2 millones en Colombia

De igual manera, hizo un nuevo planteamiento en la cadena radial sobre el salario mínimo de 2 millones de pesos y puso sobre la mesa 3 preocupaciones que tendrían los trabajadores y las empresas por los alcances que tendría un monto como estos.

“A mi me parece que políticamente no va a tener un vuelo, porque los trabajadores no van a aceptar que se les quite las cesantías, las primas, los auxilios de transporte y demás. Segundo, me parece muy complicada para los empleadores porque el flujo de caja les cambiaría, ya que deben pasar de pagar 1’400.000 pesos mensuales a 2 millones de pesos y eso destruiría empleos. Tercero, sería negativa porque incitaría a que aumentara la inflación porque hay más dinero circulando, la gente gasta más y no creo que sea una medida considerable”, explicó.

Lee También

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) manifestó que descartan la posibilidad de un salario mínimo integral, pues no están dispuestos a renunciar a las prestaciones sociales y otros derechos por ese monto.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.