Hoy se instalará la mesa de concertación del salario mínimo para 2024, que es tripartita, incluyendo al Gobierno, centrales de trabajadores y gremios empresariales. El primer encuentro se tiene previsto para las 8:00 a. m. y ya hay varias apuestas de analistas, gremios y sindicatos, que esperan un incremento de entre 11 % y 13 %.

Si el aumento estuviera en ese rango, el alza en pesos estaría entre $ 127.600 (11 %) y $ 150.800 (13 %), dejando el monto entre $ 1,28 millones y $ 1,31 millones, respectivamente.

El Gobierno, los empresarios y las centrales obreras tienen un plazo hasta el 15 para concertar el aumento salarial, de no lograr un acuerdo, entonces tendrá que definirse por decreto presidencial ante de finalizar este año.

“La inflación cerraría este año entre 9,5 % y 10 %, mientras que la productividad del país se habría reducido este año, tal como lo refleja la desaceleración del crecimiento económico, motivo por el cual consideramos que el aumento del salario mínimo podría estar alrededor de 10 %”, indicó Juan David Ballén, director de análisis y estrategia de Casa de Bolsa.

En el listado de las proyecciones siguen las de Grupo Bolívar con 11,46 %, Itaú (entre 10 % y 12 %), Scotiabank Colpatria (entre 11 % y 11,5 %), Banco de Bogotá (11,8 %), Alianza Valores (entre 11 % y 12 % y Bancolombia (12 %).

“Nosotros estimamos que la inflación de este año será de 9,66 %, con lo cual ese es el piso de la negociación. Por otra parte, la misma Corte nos dice que para el incremento del salario mínimo se deberá tener en cuenta la productividad. En este año ese incremento será seguramente negativo (nosotros lo estimamos -0,7 %) por lo que no debería haber ajuste adicional por ese concepto”, indicó Langebaek y agregó que “otro factor que incide en el salario mínimo es la ‘sorpresa política’. Este componente corresponde al aumento en el salario mínimo que no es explicado por los otros componentes. Históricamente el promedio de la sorpresa política ha sido de 1,8 puntos porcentuales. Así las cosas, el incremento máximo del salario debería ser de 9,66 % más 1,8 %, es decir, 11,46 %”.

Las estimaciones más altas están por el lado de las centrales obreras. La CUT, por un lado, aseguró que su propuesta va a ser de dos dígitos. “Aún no la tenemos, la estamos discutiendo en el Comando Nacional Unitario. Cuando se conozca el cronograma, según la agenda, haremos la propuesta concreta”, indicó Fabio Arias, presidente de la CUT. “El aumento tiene que ser de dos dígitos y eso empieza en 10 % y termina 99 %”, dijo.

Por su parte, Myriam Luz Triana, presidente de la CGT, aseguró que su apuesta es por 13 %, pero que el Gobierno no los ha convocado para las mesas de concertación.

“Sí tenemos información de que inician las conversaciones del salario mínimo, pero a esta fracción de la CGT no la han convocado, porque como nosotros no hemos sido voceros del Gobierno, sino que hemos planteado otras situaciones frente a las reformas, a nosotros no se nos ha convocado”, indicó Triana, y agregó que “la CGT sí tiene una propuesta, es 13 % de incremento al salario mínimo y una política real que congele los costos de la canasta familiar, para que no se pierda el poder adquisitivo”.

En cuanto a los gremios, Rosmery Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Acopi, indicó que espera que el aumento sea cercano a la inflación. “Se sugiere que cualquier incremento se ajuste lo más cercano posible a la inflación proyectada para el cierre del año”.

Quintero agregó que “resulta fundamental evitar aumentos salariales que excedan las correcciones necesarias para preservar el poder adquisitivo. Esto permitirá a los empresarios recuperar sus inversiones. De lo contrario, podríamos enfrentar desafíos adicionales, especialmente para las pequeñas empresas, que podrían tener dificultades para subsistir en un mercado altamente competitivo”.

