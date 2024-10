El Banco de Bogotá se ha destacado por ser uno de los organismos que otorga préstamos sin muchos requisitos, facilitando el acceso a dinero que puede cubrir urgencias inmediatas y hasta proyectos de inversión a cientos de colombianos que quieren ser independientes.

No obstante, aquellos que no tienen un historial crediticio y recién comienzan a acercarse a las entidades bancarias para solicitar una financiación por primera vez, no tienen claro si esa entidad les facilitará el monto que necesitan.

Pues bien, esa banca, en su portal de Internet, confirma que, siempre y cuando el solicitante cumpla con los requisitos mínimos, le otorgará un crédito de libre de inversión desde 1’000.000 de pesos, y da un plazo de pago de 24 a 72 meses.

¿Se puede solicitar el crédito de libre inversión por internet?

En el caso puntual del Banco de Bogotá, el cual pertenece al Grupo Aval, aclara que aquellos interesados en solicitar este producto y no tienen el tiempo de ir a una oficina física para hacer los trámites, pueden pedirlo por la web.

Para hacer la petición en línea y en pocos minutos, haga clic en este enlace. Además, las cuotas son fijas, no exigen codeudor y dan montos de hasta 20’000.000 de pesos.

¿Cuál es la cuota de interés del Banco de Bogotá?

Esta entidad financiera, en lo que concierne a la compra de cartera, tiene una de las cuotas más bajas del mercado para que los usuarios resuelvan sus obligaciones por préstamos.

En lo que respecta a los créditos de libre inversión, la tasa vigente es del 1.9 % mes vencido, que corresponde a una tasa efectiva anual de 25.34 %.

¿Cuánto se demora en desembolsar un crédito el Banco de Bogotá?

El Banco de Bogotá afirma que los desembolsos de sus créditos se hacen a las cuentas de ahorros de los solicitantes. Igualmente, manifiesta que el proceso es 100 % digital y sin codeudor.

La entidad financiera hace el pago de manera inmediata y será visible por medio de la aplicación del celular, para que los solicitantes tengan la certeza de que ya disponen del dinero.

