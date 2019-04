El segundo es Arabia Saudita, con una reserva de crudo de 266.005 millones de barriles y el tercero Canadá con 169.000 millones de barriles, informó BBC Mundo.

El ‘ranking’ lo completan estos países:

4. Irán con 158,4 millones de barriles de crudo.

5. Irak con 142,5 millones de barriles de crudo.

6. Kuwait con 101,5 millones de barriles de crudo.

7. Emiratos Árabes Unidos con 97,8 millones de barriles de crudo.

8. Rusia con 80 millones de barriles de crudo.

9. Libia con 48,4 millones de barriles de crudo.

10. Nigeria con 37,1 millones de barriles de crudo.

Además de Venezuela, Brasil completa la lista de los países latinoamericanos con mayores reservas de petróleo, con una producción anual de 12.007 millones de barriles.

Según el medio citado, en Venezuela la geología no se lo ha puesto del todo fácil. La mayoría de su petróleo es pesado, lo que resulta más difícil y costoso de extraer porque necesita de disolventes para poder hacerlo circular.

Además, con las sanciones económicas interpuestas por Estados Unidos, Venezuela ya no puede comercializar su crudo tan fácilmente y su red de compradores se ha reducido considerablemente por la crisis política, señaló el diario The New York Times.