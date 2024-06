El llamado ‘sueño americano’ sigue atrayendo a miles de personas que quieren viajar a suelo estadounidense con el objetivo de ganar compensaciones en dólares, moneda que resulta muy atractiva para la finalidad de ahorrar o enviar remesas a Colombia.

Desde hace un buen tiempo, la migración a ese país ha crecido (aunque otros países lo pasan en el listado) y ya son millones los colombianos que están en cada uno de los estados luchando por llegar allí y buscando mejores mejores horizontes económicos.

Uno de los mayores alicientes para quienes se aventuran a irse buscando trabajo a EE. UU. es tener un buen salario, cuestión que se logra en varias ciudades que no son tan reconocidas ni turísticas, pero que pueden ser más lucrativas que otras como Miami, Los Ángeles o Nueva York.

Cuáles son las 5 ciudades de Estados Unidos en las que pagan mejor sueldo

Un listado publicado por el medio Investopedia informa, reveló las cinco ciudades que tuvieron el salario más alto en EE.UU. por hora durante el primer semestre de 2024 y, entre ellas, no clasificó ninguna de las grandes urbes de ese territorio:

Tukwila, Washington: US$ 20,29.

Seattle, Washington: US$ 19,97.

SeaTac, Washington: US$ 19,71.

Mountain View, California: US$ 18,75.

Emeryville, California: US$ 18,67 (US$ 19,36 desde el 1° de julio).

Ese ‘top’ marca que el estado de Washington, en la costa oeste de Estados Unidos, resulta muy atractivo para los migrantes ya que incluso Seattle, su segundo ciudad en importancia, es una de las que ofrece pagos más altos.

Eso sí, ese estado no es necesariamente el que más dinero paga por trabajo-hora. El lugar en el que los trabajadores perciben más dinero por sus labores es el Distrito de Columbia, en el que se pueden obtener hasta US$ 17, mientras que en Washington, el promedio es de US$ 16,28. California ocupa la tercera plaza con salarios aproximados de US$ 16.

