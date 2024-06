El seleccionado colombiano avanza a pie firme en el torneo que se desarrolla en Estados Unidos y en el que el equipo del profesor Néstor Lorenzo ha alcanzado dos victorias ante Paraguay y Costa Rica.

(Vea también: Eduardo Luis se fue de traductor en Copa América, pero ‘gringa’ le salió con grosería)

Al lado del equipo ‘Cafetero’ se encuentra el relator Eduardo Luis López, quien ha hecho el cubrimiento de todo lo que ocurre en el torneo con el elenco patrio, para emitirlo en los programa del Canal Win Sports, que planea una barrida de varios periodistas en próximos días.

Eduardo Luis, autodenominado el ‘Toxirelator’, compartió en sus redes sociales los momentos de pánico que vivió minutos después de culminado el juego entre Colombia y Costa Rica, en Glendale, Arizona.

⁦@GlendaleAZPD⁩ quickly contain shooting scene, a juvenile was shot last night near restaurant at Westgate Entertainment District and has minor injuries .People having dinner said they had to run for cover, authorities say the suspect has been arrested #fox10phoenix pic.twitter.com/zGdV75gGju

— Rick Davis (@rdavisfox10) June 29, 2024