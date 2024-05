El hecho se registró este lunes 20 de mayo y se conoció a los pocos minutos de haber iniciado el programa ‘Saque largo’, de Win Sports, cuando el narrador antioqueño aseguró que no podía ver redes sociales porque no tenía celular.

(Vea también: “Comodín en la Liga”: Iván Mejía sentenció a Millonarios por nivel en los cuadrangulares)

“No tengo ni Twitter ni Instagram en este momento. Hoy me robaron el celular, muchachos. Me da vergüenza decir esta frase, pero la voy a decir: ¡Di papaya!”, dijo inicialmente Eduardo Luis López en el espacio deportivo.

Acá, lo relatado por el comunicador en ‘Saque largo’:

Eduardo Luis narró en vivo como fue víctima de sujetos que le robaron su celular mientras paseaba a su perro. pic.twitter.com/yWEZ5yDZgl — Pura Censura Oficial (@PuraCensuraOf) May 20, 2024

Según comentó el periodista, todo ocurrió mientras sacaba a su perro a dar un paseo y fue sorprendido por ladrones en moto que le arrebataron su dispositivo móvil.

“Es increíble que caminar por una acera con su perrito y con el celular en la mano sea dar papaya. La verdad di papaya… A uno le dicen ‘no saque el celular en la calle’, yo soy de los que dice ‘no va a pasar nada’ y sí pasó”, agregó el ‘Toxirelator’ en el programa deportivo de Win Sports.

¿Cómo robaron a Eduardo Luis en Bogotá?

Para explicar qué fue lo que pasó, el relator usó un espacio del programa para dramatizar cómo fue que le quitaron su celular.

“Yo voy con Apolo pegado al celular, cuando en un momento… tin, chao”, aseguró, mientras su compañero Mariano Olsen actuaba como el ladrón en moto.

Lee También

Eduardo Luis no ocultó su molestia con la delincuencia que azota el país, ya que no quiso hacer énfasis en Bogotá.

“Es un segundo, cuando levantas la cabeza ya no hay nada, adiós. Qué pesar, di papaya, entonces estoy sin nada. Bloqueamos todo lo que se pudo y ya está. Así fue… No podemos decir la ciudad [Bogotá] porque esto pasa en todos lados. No podemos estigmatizar”, concluyó sobre lo que le ocurrió.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.