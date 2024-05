Por: EL PILON SA

El reconocido periodista Iván Mejía Álvarez estuvo de visita en Valledupar en el marco de la conferencia “Objetividad, subjetividad, el periodismo de hoy”, organizada por la Universidad de Santander, Udes, en lo que él llamó una “charla entre periodistas” y en la cual se tocaron varios temas entre ellos el cambio que la tecnología ha ejercido sobre la comunicación. A su vez, se refirió a la actualidad del deporte.

Álvarez, que se refirió recientemente a James Rodríguez, habló además sobre lo que ha sido su carrera en el mundo periodístico, los eventos en los que tuvo la posibilidad de asistir y se refirió a las nuevas formas en las que está encaminada la labor de los comunicadores sociales tanto en la televisión como en la radio.

Una de las consultas fue con relación al campeonato colombiano y a los equipos que están representando al país en la Copa Libertadores, certamen en el que actualmente Junior de Barranquilla es líder de su grupo y Millonarios está eliminado, pero con chances de por lo menos clasificar a la Copa Sudamericana.

“No podemos pedir más si el campeonato nuestro es tan mediocre, con tanta trampa, así no podemos esperar que internacionalmente puedan lograr algo. Los equipos nuestros hace mucho rato no valen nada en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana”, expresó.

Pese a su retiro de los medios de comunicación en 2018, Iván Mejía sigue siendo un referente. Inició su camino en el mundo del periodismo desde 1969, desde entonces además de fútbol ha cubierto deportes como el ciclismo, con sus años de experiencia y una dilatada carrera, el excompañero de Hernán Peláez en el Pulso del Fútbol se refirió a las nuevas generaciones de periodistas deportivos.

“Yo comencé haciendo camerinos, luego en una ausencia de Wbeimar Muñoz me dieron la posibilidad de subir a la cabina, después terminé realizando comentarios. Infortunadamente en Colombia no están haciendo ese tránsito en el periodismo deportivo, el periodista llega directo a la cabina a comentar el partido. Dejaron de lado los entrenamientos, no hacen el trabajo de camerinos, ahora todos son periodistas de internet”, puntualizó.

Así mismo, destacó que en la actualidad no encuentra un sucesor de periodistas como Hernán Peláez, Carlos Antonio Vélez, Javier Hernández, entre otros. “El periodismo de hoy es muy pobre. Anteriormente, los periodistas éramos asalariados, hoy día el 98 % viven de los cupos. El periodismo se está volviendo de estómago, sin ninguna capacidad crítica”, destacó.

Ante un interrogante sobre su opinión acerca de la llegada de un nuevo equipo profesional a Valledupar, Iván Mejía fue duro con el presidente de Alianza FC, Carlos Ferreira, de quien dijo: “El día que se lleven a Alianza no se sorprendan, se lo estoy avisando hoy. (Ferreira) Es un directivo migrante, va a llevarse al equipo en cualquier momento”.

