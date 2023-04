Esa cadena de restaurantes, una de las más importantes del país, anunció la apertura de una heladería en City U, el complejo de viviendas universitarias más grande del centro de Bogotá.

Esto dijo el restaurante:

Crepes & Waffles añadió que este nuevo negocio en el centro de Bogotá será clave para sus operaciones de expansión en la capital del país.

“Un espacio donde encontrarás nuestro menú de opciones para llevar: crepes, pitas, gofres, nuestra ensalada de la barra y mucho más. Todo lo que quieres para darle sabor a tu día“, agregó esa cadena en sus redes sociales.

Crepes & Waffles es una de las empresas más importantes del país y también una de las que más dinero genera actualmente. Alsea y el holding Conboca (dueño de Kokoriko) son otras de las cadenas más destacadas de Colombia.

La cadena detalló que, a través de un enlace que está siendo compartido por WhatsApp y otras redes sociales, delincuentes están engañando con falsas convocatorias laborales y concursos fraudulentos.

“Queremos advertir y aclarar que Crepes & Waffles: no realiza convocatorias de empleo en redes sociales, no hace rifas y concursos de participación por medio de redes o Whatsapp, no cobra por hacer parte o participar en procesos de selección”, indicó el restaurante.