Miles de viviendas de interés social (VIS) han sido construidas por las diferentes empresas en varias ciudades del país, pero muchas de ellas no han podido ser entregadas porque el Gobierno no ha girado el dinero del subsidio ‘Mi casa ya’, que deberá ser entregado en abril, según habían anunciado.

Para tener el capital con el que compran los materiales y le pagan a los trabajadores, estas empresas buscan préstamos con los bancos. Su intención es poder cumplir con estas obligaciones cuando los compradores hacen la promesa de adquirir la vivienda, pero como muchas personas no han podido finalizarla, pues el dinero no ha llegado a las constructoras. Lo más complicado es que hay incertidumbre porque no se sabe si todas las familias van a poder tomar estas viviendas.

Gladys alvarez, gerente de la Constructora Inversiones Y Proyectos Gonzalez & Álvarez S. A. S., asegura que ya tienen algunos proyectos terminados, pero que las familias no han logrado hacer el cierre financiero porque no tienen el subsidio que ya les habían prometido.

“Tener que devolver 140 cuotas iniciales de los apartamentos no ha sido fácil y preferimos tener en ‘stand by’ todo porque nos toca buscar las estrategias”, aseguró en Noticias RCN.

Sin embargo, sus obligaciones con los bancos no paran y mensualmente tienen que pagarles para poder cumplir con lo pactado. “5.000 millones les pedimos a los bancos a una tasa de interés de 25 % anual. Estamos pagando cerca de 80 millones de pesos mensuales de interés”, aseguró la gerente de esta empresa.

Camilo Tellez, presidente de la junta diretiva de Camacol Boyacá, explicó que esta situación, que se ha presentado desde el año pasado, “castiga mes a mes a estas pequeñas empresas que tienen adquiridas obligaciones con el sector financiero”, y podría ponerlas en riesgo.

Los compradores también están preocupados porque entre más se demora el Gobierno en desembolsar el dinero, más incrementa el precio que deben pagar las personas, tal como les ha pasado a muchas familias que tenían la entrega de su vivienda para 2022, pero que hasta el momento no han recibido.

En Colombia hay personas que llevan de 2 o 3 años pagándoles la cuota inicial a las constructoras o las fiduciarias que administran el dinero, pero ese dinero, o al menos una parte, se podría perder.

Generalmente, las constructoras y los compradores firman unas clausulas en las que si las personas deciden no culminar con el negocio, no recibirán el dinero completo, sino una parte.

Lo más preocupante es que hay familias que han invertido las cesantías y muchas más ahorros en estas viviendas, razón por la que perderían su casa en caso de que no puedan pagar la casa.

El incremento de la vivienda no es poco. Aquellos que están esperando ‘Mi casa ya’ desde 2022 ya vieron cómo el valor de su vivienda subió más de 20 millones de pesos, pues, como están indexadas al salario mínimo, al ser entregadas en 2023, ya subieron este monto.

En caso de que el Gobierno no cumpla en abril con la entrega del subsidio, dice la beneficiaria de ‘Mi casa ya’ Diana Guatibonza, “tocará conseguir 22 millones del aumento del inmueble y 24 millones del subsidio de ‘Mi casa ya’“, un dinero que ni los bancos están dispuestos a prestar.

De hecho, asegura Guatibonza, “ni los bancos, ni las constructoras saben cuál es la ruta” para poder acceder a este dinero que, según la ministra, se entregará desde este 15 de abril.