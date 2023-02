Aunque el Gobierno dice que los subsidios de vivienda están enfocados para las personas que realmente más lo necesitan, algunas personas ven algunos reparos a esta afirmación, pues han encontrado vacíos que podrían afectar a personas que necesitan esas ayudas económicas.

Los empresarios de la construcción Fredy y Alfredo Yemail le contaron a El Meridiano las razones por las que algunas personas que realmente necesitan el subsidio de Mi Casa Ya serán afectadas con los cambios que le hizo el Gobierno de Gustavo Petro.

Este subsidio es uno de los que tiene el Gobierno para que las familias más vulnerables puedan comprar casa nueva. Desde este 2023, Mi Casa Ya no se entregará por salarios mínimos, como se estaba haciendo antes, sino que se hará con prioridad del Sisbén.

“Esos subsidios estaban determinados dependiendo de los ingresos de cada uno de los beneficiarios, entre uno a dos salarios, que tenían derecho a 30 salarios mínimos y de 2 a 4 salarios, tenían derecho a 20 salarios mínimos. Tenían también una ventaja adicional que era que ese subsidio se podía sumar con un subsidio que se llama concurrencia, que es el que otorga las Cajas de Compensación Familiar. Para el caso de Sincelejo, Comfasucre”, expresó Fredy al medio regional.

Sin embargo, para los empresarios, el cambio hecho por la actual administración tiene un problema y es que por el crecimiento de ciudad, y de muchas otras, algunas personas en condición de vulnerabilidad no están entre los grupos establecidas.

“La preocupación más grande que nosotros tenemos es que Sincelejo está clasificado dentro del grupo 2 y es muy específico en la nueva norma, que el programa de Mi Casa Ya va a beneficiar a los municipios que se encuentren dentro de las categorías 3, 4, 5 y 6. Ciudades como Sincelejo y Montería estarían por fuera de los subsidios”, dijo Fredy.

De hecho, para los constructores hay muchas dudas porque algunos de sus compradores se metieron en los proyectos bajo antiguas normas que ahora ya no aplican. “Lo que preocupa es que en esta nueva norma Sincelejo no va aplicar para dicho programa puesto que está en categoría 2”, explicaron.

Aunque los entrevistados hablan del caso de Sincelejo, el ejemplo aplica para muchas ciudades intermedias del país, pues la ministra Catalina Velasco dijo que la idea era descentralizar la entrega de los subsidios, que en los últimos años solo fue para las grandes ciudades.

Ese anuncio puso muy felices a los empresarios del gremio de la construcción porque anteriormente, sus compradores eran los últimos de la lista. Sin embargo, por los cambios que le hicieron priorizando algunos casos del Sisbén, les preocupa cómo se clasifican estas ayudas.

“Nos tomó por sorpresa que al ser incluidos por la clasificación que ya tenemos nacional como categoría 2, no saca de la ecuación y evidentemente ya no tenemos acceso al subsidio. Es para nosotros una sorpresa que no haya habido una excepción o que no haya habido un favorecimiento para los municipios que estamos golpeados”, explican.