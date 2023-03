Así lo concluye un informe de observaciones y respuestas del proyecto de decreto del Ministerio de Vivienda, que menciona cambios para poder acceder al programa de subsidios Mi Casa YA, el mismo con el que contaban 52.000 familias para este 2023.

Según publica el diario Portafolio este viernes, las familias quedaron “con los crespos hechos”, literalmente, por cuenta de la negativa del Gobierno para otorgarles el subsidio al que habían aplicado y que, según ese medio, pronto lo iban a recibir porque les informaron que estaban habilitadas. Solo estaban a la espera del giro para firmar escrituras, dice.

La administración de Gustavo Petro, como parte de sus cambios, incluyó un nuevo enfoque para otorgar los recursos de Mi Casa Ya y ahora quienes se postulen deben estar en la encuesta del Sisbén IV y contar con una clasificación entre A1 y D20.

Lo preocupante de estos cambios es que no se aprobó un proceso de transición por parte del Gobierno para darles el beneficio a miles de familias que ya habían hecho negocio con constructoras y estaban a la espera de los giros.

Como se menciona en esta parte del proyecto de decreto, se dio por ‘no aceptada’ una de las observaciones del proyecto para que los cambios empezaran a regir con las solicitudes que se radicaron en este 2023. Las anteriores, correspondientes a las 52.000 familias, son del año pasado.

“El estado “Habilitado” no constituye la asignación de un subsidio, ni convierte al hogar en beneficiario del programa. Este estado es el resultado de una primera verificación de requisitos del hogar, la cual indica que este cumplió con varios requisitos del programa y puede continuar con su proceso para acceder al subsidio. Sin embargo, esto no significa que la entidad de crédito o de economía solidaria haya solicitado la asignación del subsidio a Fonvivienda, por lo cual el hogar aún no es beneficiario del programa, por lo anterior, si el hogar desea continuar con su proceso para ser beneficiario de un subsidio deberá cumplir con la reglamentación que se encuentre vigente al momento de la asignación del subsidio”, asegura el documento oficial publicado por el Ministerio de Vivienda.