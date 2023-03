‘Mi casa ya’ es un programa, a través del cual el Gobierno del Cambio entrega subsidios para comprar vivienda nueva a los hogares más vulnerables.

El programa, que este año beneficiará a 23.000 familias, se sometió a un proceso de comentarios de los ciudadanos, donde el Ministerio de Vivienda dio respuesta y efectuó algunos cambios para garantizar el acceso a los subsidios.

En el documento suministrado se lee “se modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015, en lo relacionado con las condiciones del programa de promoción de acceso a la vivienda de interés social “Mi Casa Ya” y se dictan otras disposiciones”.

Cambios en los subsidios de ‘Mi casa ya’

Las modificaciones que vendrán incluidas en el nuevo decreto son:

1. Continua el método de clasificación de Sisben IV, sin embargo, se realizó ampliación de los grupos.

El subsidio de 30 salarios mínimos pedirá Sisbén de A1 a C8.

Para el subsidio de 20 salarios mínimos se solicitará Sisbén de C9 a D20.

2. La concurrencia de subsidios continúa igual, es decir, para poder hacer concurrencia de subsidios se debe tener ingresos inferiores a dos salarios mínimos.

3. En cuanto a la priorización, exactamente ubicación, los municipios o ciudades que tengan categoría 1 y 2, ahora van a tener cinco puntos que puede sumar al número de las otras categorías.

“A partir de los comentarios y sugerencias recibidos, y considerando las diferencias que hay entre los municipios de categoría especial y los de categoría 1 y 2 [también hay de sexta categoría], el MVCT ha definido ajustar la calibración del mecanismo de puntuación, de forma que a las viviendas ubicadas en municipios 1 y 2 se asignarán 5 puntos, y no 0 como estaba estipulado anteriormente” dice el documento.

De esta forma, en el criterio municipal de ubicación de la vivienda, el puntaje quedaría así:

20 puntos para municipios de categoría 5 y 6.

15 puntos para municipios de categoría 3 y 4.

5 puntos para municipios de categoría 1 y 2.

0 para municipios de categoría especial.

Vale la pena igualmente resaltar que el mecanismo de priorización diseñado no implica que los hogares con bajos puntajes de priorización no puedan acceder al programa, o que vaya a haber cupos que no se asignen.

Solo en el caso de que haya más demanda de subsidios que cupos disponibles, se otorgará el subsidio a los hogares con mayor puntaje de priorización hasta completar el cupo de subsidios disponibles.

Priorizar a los hogares más vulnerables y ubicados en zona rurales y municipios pequeños es ahora uno de los objetivos del programa, en línea con las políticas del Gobierno Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que se debate en el Congreso.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares de vulnerabilidad de los hogares en municipios categoría 5 y 6, incluyendo la mayor informalidad laboral, la reglamentación que establecerá los puntajes de priorización para acceder al programa, favorecerá a los hogares ubicados en estos municipios.

Tenga en cuenta que será importante no haber sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda otorgado por una Caja de Compensación Familiar debidamente aplicado, excepto cuando el subsidio recibido anteriormente haya sido en modalidad de mejoramiento o arrendamiento.