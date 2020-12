green

Minutos después de que el presidente Iván Duque anunciara que el salario mínimo para Colombia en 2021 subirá 3,5 %, el ministro Ángel Custodio Cabrera aclaró en rueda de prensa que desde el primero de enero próximo el cobro de sanciones, multas de tránsito y servicios judiciales no se realizarán con el incremento mencionado, sino con la inflación causada.

En ese sentido, y según lo dicho por el ministro Cabrera, los servicios notariales, los aportes a salud y pensiones, así como las cuotas moderadoras que se pagan por EPS, las multas y comparendos de tránsito, los patios, las grúas y las cuotas de administraciones residenciales subirán por el valor de la inflación causada que, según la proyección del Gobierno, sería del 1,5 %.

“Para efectos de contrarrestar y que el salario mínimo le rinda más a las personas, a partir del primero de enero muchos pagos que tienen que hacer los colombianos por diferentes factores serán con base en el valor de la inflación, ósea 1,5% (IPC proyectado por el Gobierno)”, explicó el ministro a periodistas.

Otros pagos que no subirán el 3,5 % son las multas judiciales, los copagos relacionados con salud y otras sanciones.

Salario mínimo en Colombia y auxilio de transporte 2021

Los anuncios de este martes generaron críticas contra el Gobierno Nacional, no solo por la baja cifra del mínimo, que se incrementó 30.700 pesos (casi 1.000 pesos diarios), sino porque encontraron un detalle con el que se estaría inflando la cifra.

Así lo señaló Caracol Radio, que cuestionó al ministro Cabrera sobre el incremento que no fijaría el salario mínimo en más de un millón pesos, sino en 908.526 pesos porque no se le puede sumar el auxilio de transporte ya que no constituye salario.

Además, le recalcó al funcionario que el auxilio de transporte queda en 106.454 pesos, pero que “no se puede atar el subsidio porque no es factor salarial. (Vea también: 15 cosas que se pueden comprar con el nuevo salario mínimo en Colombia 2021)

Sumado el auxilio de transporte con el nuevo mínimo, la cifra global quedó en 1.014.980.

