Así se lo hicieron ver este martes al ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, que exaltó que el nuevo mínimo quedó en 1.014.980, sumándole el auxilio de transporte. El funcionario asegura que con esto se está cumpliendo con una promesa de campaña de Iván Duque de subir el salario por encima del millón.

Sin embargo, el periodista de Caracol Radio Melquisedec Torres le hizo ver al ministro que las cuentas no son así como las muestra el Gobierno por una razón muy sencilla: el auxilio de transporte no constituye salario en Colombia.

“Ministro, permítame volver al auxilio de transporte y la cifra del millón de pesos que ustedes promocionan, ahí hay un detalle técnico y hay un detalle legal: el auxilio de transporte no hace parte del factor salarial, por lo tanto no se puede decir que el salario en Colombia ya supera el millón de pesos”, le dijo Torres al ministro de Trabajo, y le enfatizó en que el salario queda en 908.526 pesos y no en 1.014.980 como lo intenta hacer ver el Gobierno Nacional.

Además, le recalcó al funcionario que el auxilio de transporte queda en 106.454 pesos, pero que “no se puede atar el subsidio porque no es factor salarial. (Vea también: 15 cosas que se pueden comprar con el nuevo salario mínimo en Colombia 2021)

Ante el comentario, el ministro Cabrera le respondió con tono de enojo: “Bueno, entonces hablamos que el ingreso del trabajador supera al millón de pesos”. Sin embargo, no objetó los argumentos que con razón dio el periodista.

Auxilio de transporte en Colombia 2021

De acuerdo con el portal especializado en contaduría Actualícese, el auxilio de transporte en Colombia es una prestación que no hace parte del salario porque no constituye un ingreso para el empleado. Así mismo, aclara que este pago no se incluye en el cálculo de la seguridad social ni parafiscales, pero sí debe ser tenido en cuenta a la hora de liquidar las prestaciones sociales.

Para este 2021, los trabajadores en Colombia recibirán 106.000 pesos como beneficio para el pago de su transporte, la cifra también es superior en 3,5 % frente a lo que recibieron en este 2020 que termina.

Salario mínimo 2021 en Colombia

El presidente Iván Duque informó este martes que el salario mínimo aumentó en Colombia 3,5 %, cifra que fija el pago en 908.526. Sin embargo, el mandatario destacó que, sumado al auxilio de transporte, la cifra global es de 1.014.980.

Por cuenta de este último valor, el Gobierno recibe críticas en redes sociales. Usuarios consideran que no se debió ‘vender’ la cifra global de un millón de pesos, sino la real de 908.526 pesos.

Este es el trino que publicó el presidente anunciando el incremento para el 2021:

Nuevo salario mínimo para 2021. Por primera vez en la historia de Colombia y cumpliendo una promesa de campaña, superará, incluido el subsidio de transporte, el millón de pesos. En total se ubicará en $1.014.980. (SMMLV $908.526 + auxilio de transporte $106.454). — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) December 29, 2020

