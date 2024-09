Desde que se radicó la reforma laboral, algunos sectores han intentado alertar a trabajadores y empresarios con supuestos cambios que traerá en caso de ser aprobada. El segundo proyecto presentado por el Gobierno sigue su curso en el Congreso y por la ministra explicó en La República qué pasará pronto.

Según ella, en este segundo proyecto “hay nuevos puntos en esta iniciativa, por ejemplo: las madres comunitarias; acciones hacia el futuro del trabajo, que tiene que ver con las plataformas digitales, empleos azules, empleos verdes, que también tienen relación con la reconversión laboral”.

Sin embargo, hay muchas dudas sobre lo que pasará con el contrato a término indefinido, pues “ese es el eje de la reforma”, según la ministra. Para darles tranquilidad a las personas que tienen este tipo de contrato es que “siga”, pues este es uno de los que más estabilidad les da a los trabajadores y no debería cambiarse.

(Vea también: Ilusionan a trabajadores en Colombia con estos contratos; tendrían más días de vacaciones)

El Ministerio de Trabajo señala que “el contrato a término indefinido no tiene estipulada una fecha de culminación de la obligación contractual, cuya duración no haya sido expresamente estipulada o no resulte de la naturaleza de la obra o servicio que debe ejecutarse. Puede hacerse por escrito o de forma verbal”. Sin embargo, esta última no es la más recomendable, pues al haber un documento firmado existe un respaldo, pero si es de formal, es más difícil poder demostrar los pactos a los que habían llegado.