Son muchas las motivaciones que pueden impulsar a una persona a salir de su núcleo familiar más cercano, sea este conformado por padres, abuelos o tíos. El deseo de independencia es uno de ellos, pero para nadie es un secreto que ese proceso requiere de pasos muy específicos a nivel financiero.

Por tal motivo, es siempre útil tener en cuenta una lista de recomendaciones para no morir en el intento.

El director ejecutivo de Reconfiguración Financiera, Alejandro Saracho, fue enfático en siete puntos que pueden ayudar a cualquier persona. Así lo expuso en una de sus columnas publicadas por Entrepreneur.

Tal plan de ahorro puede hacerse destinando un porcentaje de los ingresos para gastos futuros como muebles y mobiliario utilizado en el hogar. Sin ahorro, no hay nada.

Se sugiere realizar un presupuesto general para identificar los egresos financieros mensuales y no tener sorpresas desagradables que el bolsillo no pueda resolver.

Recientemente, Pulzo publicó un listado con las aplicaciones móviles más confiables a la hora de ajustar las finanzas personales.

Invertir en pequeños proyectos puede hacer que el dinero que se tenga genere rendimientos que mejoren la calidad de vida de las personas.

Este fondo solo debería ser utilizado para casos de emergencia como una calamidad doméstica, enfermedades, accidentes o imprevistos graves.

“Comprar con la tarjeta de crédito podría dejarte en ceros si no sabes manejarla, recuerda que ese plástico no es una extensión de tu salario, es dinero de alguien más que te cobra intereses, así que no te dejes llevar por las promociones con tarjeta y por los meses sin intereses”, dice el experto.