Todos hemos experimentado esa rutina de la moda donde nos cansamos de usar la misma ropa una y otra vez y de repente sentimos que no hay nada que ponernos.

La solución a este problema no es salir y comprar ropa nueva (¡Aunque eso siempre es divertido!), sino primero revaluar lo que ya tiene.

Y lo cierto es que renovar su estilo y actualizar su guardarropa requiere mucho más que estar al día con las tendencias y la moda actuales.

La ropa nueva puede ser costosa, incluso cuando selecciona ropa para una primera cita, pero, afortunadamente, para actualizar su guardarropa actual no necesita vaciar su cuenta de ahorros o endeudarse.

Hay muchas maneras de darle un aspecto nuevo y fresco a sus prendas.

Para ayudarle a mantenerse elegante para la nueva temporada de la moda, estos son los mejores consejos para actualizar su guardarropa sin gastar demasiado dinero.

Ana Jiménez, ‘Country Manager’ de la ‘GoTriender’ en Colombia, le explica cómo renovar su ‘closet’ siendo amigables con el planeta y ahorrando dinero:

No debe tener habilidades de un maestro sastre para darle un toque nuevo a su ropa usada: la ‘personal shopper’ Juanita Rodríguez recomienda agregar un parche elegante a sus viejos jeans o chaqueta con una máquina de planchar.

Rodríguez también señala que si tiene ciertos atuendos que le encantan pero le aburren, los puede cambir con algunos accesorios divertidos: un collar, un bolso brillante, etc., todos agregan mucha vida a un atuendo.

“A veces se aferran a artículos porque tienen un valor sentimental o pueden volver a estar de moda, pero la regla, señala que “si no le encanta una prenda, sáquela del armario”. Si es sentimental, guárdela en un lugar seguro; no debe permanecer en su armario si no la usa”, Juanita Rodríguez.