Uno de los sueños de muchas personas en Colombia es poder salir del país para explorar nuevos territorios, conocer nuevas culturas, probas comida diferente y estudiar en algunas de las mejores universidades del mundo.

De hecho, algunos de los destinos favoritos de estas personas son Estados Unidos, España, Inglaterra y hasta Australia, pero pocos evalúan la oportunidad de irse, por ejemplo, a Nueva Zelanda.

Por eso mismo, este país lanzó una campaña llamada ‘Learn New Every Day’, en la que busca que personas de Latinoamérica estudien allí bajo la ayuda del Education New Zealand Manapou ki te Ao, una agencia que brinda beneficios y ayudas a las personas de esta parte del mundo.

“Sabemos que los colombianos se enamorarán de Nueva Zelanda desde el primer día. Será una experiencia personal y profesional que jamás olvidarán. Es un país único, con un legado cultural y una diversidad incomparable. Los estudiantes estarán rodeados de una atmósfera multicultural y bajo los mejores estándares educativos a nivel mundial. Esta es una campaña que va dirigida a aquellos estudiantes que quieren aprender algo nuevo cada día”, señala Javiera Visedo, directora de Vinculación de América Latina Education New Zealand Manapou ki te Ao, en diálogo con AC Estudios en el Exterior.

Cómo aplicar a becas para estudiar en Nueva Zelanda

Ahora, lo primero que hay que destacar es que estas becas están hechas para personas que quieran estudiar inglés, un pregrado, un posgrado, una maestría y más, lo que significa que no es solamente para niños o jóvenes, sino para ciudadanos de cualquier edad que quieran vivir una experiencia diferente en una cultura muy distinta a la colombiana.

Para aplicar a las becas disponibles en la Universidad de Auckland, una de las mejores de ese país, el proceso a seguir es:

Ingresar a: www.studywithnewzealand.govt.nz.

Ir a la parte inferior de la página y seleccionar ‘Becas’.

Luego debe introducir la opción de ‘Colombia’ y dar clic en el botón de ‘Aplicar’.

Ahora, tenga en cuenta que igual la persona que quiera participar debe cumplir ciertos requisitos, los cuales, según la página citada anteriormente, son:

Los solicitantes deben ser estudiantes internacionales nuevos que paguen la tarifa completa.

Los solicitantes deben ser ciudadanos de uno de los siguientes países: Egipto, Kenia, Nigeria, Sudáfrica Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Ecuador.

Los solicitantes deben tener una oferta condicional o incondicional actual y válida para estudiar un programa AUT elegible en la Facultad de Diseño y Tecnologías Creativas.

Los solicitantes no pueden ser estudiantes anteriores de la AUT. Esto incluye a aquellos que están solicitando un programa de nivel superior (por ejemplo, un graduado de la AUT que solicita un programa de maestría).

Los estudiantes que ya hayan comenzado estudios en AUT no son elegibles para postularse.

Cuánto puede ganar un estudiante en Nueva Zelanda

La buena noticia es que a parte de estudiar, también puede trabajar de forma legal para pagarse la educación y la vida allí, además de que incluso podría hasta ahorra un poco.

Según la página GrowPro Experience, un estudiante en Nueva Zelanda puede llegar a ganar hasta 22.70 dólares neozelandeses por hora, llegando a trabajar hasta 40 horas por semana, lo que significa un salario de 908 dólares cada siete días, es decir, 9’600.000 pesos colombianos mensuales.

