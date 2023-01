El jefe de la cartera de Hacienda, José Antonio Ocampo, hizo referencia a esos rumores y dijo que el Gobierno nunca ha planteado ni planteará hacer de Colpensiones un banco.

“Categóricamente, el Ministerio de Hacienda ya lo había dicho. No aceptamos la propuesta de que Colpensiones se convierta en banco”, detalló Ocampo en palabras recogidas por Portafolio.

El ministro señaló que esa propuesta es inviable desde cualquier punto de vista técnico, ya que el fin de un fondo de pensiones dista del de un banco.

“Desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda, lo he dicho públicamente, no hay fondo de pensiones en el mundo que sea banco, eso no es una propuesta. Si hay excedentes del sistema de pensiones tendrán que ser invertidos en títulos de deuda pública, no en función de dar préstamos, esa no es la función de un fondo de pensiones“, sentenció el jefe de la cartera de Hacienda.

Ocampo agregó que los planes del Gobierno van por otro lado e incluyen la posible creación de una nueva entidad que administre el dinero de estos fondo públicos.

Colpensiones podría privatizarse con nueva entidad que quiere el Gobierno

En línea con lo dicho por Ocampo, expertos indican que este fondo público podría pasar a ser privado al ser regulado por una entidad ajena que no es controlada por el presidente o el Ministerio de Hacienda.

Para aumentar los recursos, superar el déficit y aumentar las ganancias de los ahorradores, una de las propuestas del Gobierno sería privatizar este fondo público de pensiones.

“Crear una AFP para competir, pero la propuesta es mala para los pensionados, el país y tiene efectos fuertes, por ejemplo, hacer más difícil para el Gobierno financiarse y que las empresas financien sus proyectos de largo plazo”, dijo a La República Jorge Llano, analista económico experto en pensiones.

Esta semana Colpensiones también señaló que las personas que ahorran bajo el modelo de Beneficios Económicos Periódicos (Beps) ahora tendrán un tope anual de 1’620.000 pesos.