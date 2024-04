Por: Noticiero 90 minutos

Prosperidad Social ha detectado un preocupante aumento en la recepción de solicitudes fraudulentas por correo electrónico. Estas solicitudes incluyen cotizaciones, aceptaciones de ofertas y contrataciones falsas.

Frente a esto, el director de Prosperidad Social regional Valle del Cauca, Rayan El Barkachi Abou Trabi, emitió una alerta crucial sobre estafas. Las cuales están dirigidas a engañar a ciudadanos mediante falsas promesas de programas, pagos y alertas de fraude en el departamento.

Además, lo más alarmante es que los estafadores han llegado a falsificar firmas y nombres de funcionarios y contratistas vinculados a Prosperidad Social, generando confusión y poniendo en riesgo a los ciudadanos.

Modalidades de estafa identificadas

Por su parte, Rayan El Barkachi Abou Trabi señaló que se han identificado diversas modalidades de estafa, una de las cuales es particularmente engañosa.

“Les dicen que son beneficiarios del Programa de Familias en Acción, del tránsito a renta ciudadana o incluso del ingreso solidario”. Explicó el director.

Sin embargo, es importante aclarar que ninguno de estos tres programas existe en este momento en la región.

“Estamos enfocados en el programa de renta ciudadana, que es el mandato del Plan Nacional de Desarrollo, en el entendido de armonizar las transferencias monetarias o subsidios. El cual va a llegar en su fase inicial a las familias que tengan madres y padres cabeza de hogar con niños y niñas menores de 6 años”. Destacó.

Cómo identificar posibles estafas

Es crucial que los ciudadanos estén alerta y puedan identificar posibles intentos de estafas. “Si reciben un mensaje que les dice que son beneficiarios de renta ciudadana, deben tener en cuenta ciertos criterios”, advirtió el director.

En este sentido, si las personas no se encuentran en situación de pobreza extrema según el Sisben, si no tienen una familia monoparental, es decir, si no son madre o padre cabeza de hogar, y si sus hijos o hijas no son menores de seis años, inmediatamente deben descartar la información como falsa.

Además, para corroborar la información se recomienda utilizar los canales oficiales de la entidad. Los cuales, incluyen su página web (prosperidadsocial.gov.co) y sus redes sociales institucionales en Twitter (@ProsperidadCol), Facebook (Prosperidad.Social), Instagram (prosperidadcol) y YouTube (Prosperidad.Social). También se pueden utilizar las líneas gratuitas nacional (018000951100).

“Es fundamental que los ciudadanos estén informados y que no caigan en estos engaños que pueden causarles graves perjuicios económicos”. Relató Rayan El Barkachi Abou Trabi

Ante cualquier duda o sospecha de fraude, se invita a los ciudadanos a comunicarse con las autoridades pertinentes y a verificar la información directamente con Prosperidad Social.

