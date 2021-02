La investigación del medio económico comienza explicando la labor de los erradicadores manuales de cultivos ilegales para dejar claro que son los primeros que están “perdiendo la guerra” porque “una vez que han limpiado un campo, los cultivadores de coca regresan y replantan”.

A eso se le suma que durante el gobierno de Iván Duque han asesinado a 29 de ellos y 200 más han resultado heridos y con miembros mutilados por minas terrestres.

“La producción de coca se ha disparado”, deja claro el medio al citar cifras de la ONU que indican que entre 2012 y 2017 aumentó en más del 250 %.

Y aunque la lucha ha tenido un efecto, pues se disminuyó de 171.000 hectáreas de 2017 a las 154.000 de 2019, el medio precisa que Colombia es “el mayor productor mundial de hoja de coca y cocaína”, y se remite a la oscura época del ‘Cartel de Medellín’:

Y según cifras de Naciones Unidas, “Colombia produce el 70 % del suministro mundial de droga, mientras que las autoridades estadounidenses dicen que el 89 % de la cocaína que incautan parece provenir de Colombia”.

Comenzó el milenio y la producción empezó a descender hasta el 2013, cuando aumentó nuevamente. Desde entonces ha subido, aunque efectivamente la gráfica muestra el mencionado descenso hacia el 2019, según datos proporcionados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Colombia produces more cocaine now than it did in the early 1990s when drug cartel leader Pablo Escobar was at the height of his notoriety https://t.co/1oQigqFb0M pic.twitter.com/7euYu0ByT5

