“Vamos a tener que olvidarnos de esa estratificación”, sostuvo López, en entrevista con El Espectador, señalando que ese modelo “es una desgracia”.

Según ella, “no dice nada, no está conectado con qué ingresos tiene la gente. Tenemos gente en estrato 3 o 4, pero que realmente tiene muy poquitos ingresos. También tenemos a gente de estrato 2 pero que tiene más ingresos”.

Para evidenciar algunos de los desatinos del modelo, usó su propia situación: “¡A mí me da una vergüenza! Yo vivo aquí, en un edificio viejito que es estrato 3, pero aquí vive la alcaldesa de Bogotá y una senadora”, reconoció. “Esta vivienda, por ser estrato 3, recibe un subsidio. Es absurdo”, añadió.

El “empadronamiento social” que López propone implicaría “hacer un censo general; no solo de Sisbén, no solo focalizado en los que más lo necesitan, sino a todos”. El objetivo de este sería “saber exactamente en cada vivienda quién vive y qué ingresos tiene reales para poder focalizar las ayudas en función de los ingresos y la vulnerabilidad económica y no en función de los estratos, que son muy equivocados”, explicó.

“Necesitaríamos tener una encuesta por hogar que mida y monitoree constantemente sus ingresos, del grupo familiar, y la vulnerabilidad económica”, propuso, señalando que con base en esos ingresos por familia se puede ajustar el cobro de tarifas, pero también destinar ayudas.

Pobreza oculta

En días pasados se discutió quiénes recibirían las ayudas para paliar la situación de la pandemia de COVID-19. Aunque siempre se habló de estratos 1 y 2, algunas personas evidenciaban que los 3, 4 e incluso 5 también podrían necesitarlos pues allí es donde se ubica una gran parte de la clase media que se ha visto afectada.

Particularmente en la inclusión del estrato 5, muchos comentaban que no se debía tener en cuenta, aunque un estudio de meses atrás evidencia un fenómeno que confirmaría que es necesario aplicar un modelo como el que López propone en los considerados estratos altos. Según El Tiempo, César Sánchez, doctor en economía social por la Universidad de Valencia, España, evidenció que en barrios de las localidades de Usaquén, Barrios Unidos, Teusaquillo y Chapinero se presentaría lo que llamó “pobreza oculta o pobreza vergonzante”.

Para el experto, hay algunos síntomas de que se está experimentando esta situación: “Bajos ingresos, poca participación social, desempleo y, en unos casos, la vergüenza de aceptar que se está en condición de vulnerabilidad y necesita ayuda, pese a que posee una vivienda en un estrato alto”.

Aunque no hay datos certeros sobre este fenómeno, por ser poco estudiado y reconocido en Colombia, Sánchez evidenció la necesidad de hacer un cambio mental que permita que estas personas reconozcan y puedan recibir ayuda, pues son muy pocas las que lo hacen y recurren a programas de asistencia. Aunque faltaría conocer más detalles, la propuesta de López podría terminar, por lo menos, haciendo más visible este problema.