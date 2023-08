El cambio de dueño en Nutresa hizo que muchas personas empezaran a tener más en cuenta qué pasa con este y otros productos que fabrican en esta empresa, a la cual pertenece la Compañía Nacional de Chocolate.

Su presidente señaló en Portafolio que los negocios “van muy bien”, pero dio a conocer los retos que tendrá de cara al segundo semestre. “Nos preocupa la reforma tributaria para los alimentos ultraprocesados o procesados. Tendremos un impuesto adicional casi para el 85 % del portafolio”, dijo Juan Fernando Castañeda, aunque mencionó otros aspectos importantes como los “factores macroeconómicos del país, de la desaceleración de la economía para el segundo semestre y de cara al 2024”.

Entre estos productos que seguramente estarán afectados están la chocolatina Jet y otros más que son muy parecidos. “Hay unos productos con los cuales por su definición no se puede hacer mucho. Por ejemplo, el cacao tiene componentes que no le permiten no estar en la zona de afectación de los impuestos. Es una situación compleja y nos preocupa porque impactará el poder adquisitivo de los consumidores en estas categorías”, mencionó.