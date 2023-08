Luego de 10 años, Nubank se ha convertido en una compañía con una importante valoración en la región, que ya cuenta con presencia en Brasil, México y Colombia y tiene más de 84 millones de clientes.

(Lea también: Nubank asombró con cifras en Colombia con las que Bancolombia y Banco de Bogotá tiemblan)

La empresa fue creada por el colombiano David Vélez quien convocó a sus socios, la ingeniera brasileña Cristina Junqueira, y el experto informático estadounidense Edward Wible, para comenzar un proyecto que hoy se ha convertido en todo un éxito mundial.

¿Pero de dónde viene y cuál es la historia de este empresario con Nubank? Vélez es licenciado en Ciencias e Ingeniería de la Administración de la Universidad de Stanford (Estados Unidos) y MBA de la Escuela de Negocios de la misma institución.

El emprendimiento ha estado presente siempre para el fundador de Nubank, pues su llegada a la prestigiosa universidad estadounidense se ocasionó como consecuencia de recursos propios que consiguió tras una inversión de tiempo atrás.

En los años 90, el empresario nacido en Medellín llegó con su familia a Costa Rica -donde culminó sus estudios de bachillerato– y fue precisamente en este lugar que logró adquirir una vaca, que más adelante se convirtió en un rebaño. Vélez viajó a Alemania a estudiar matemáticas y a su regreso a Costa Rica vendió los animales para llegar a Stanford.

“Parte de dificultad para ciertas oportunidades, que tal vez se vean como una misión imposible al principio, puede ser la clave, porque al final del día va a ser más difícil para tus competidores copiarte”, manifestó Vélez en una reseña.

Su formación y experiencia ha estado alineada al mundo financiero pues antes de fundar Nubank en 2013, fue socio de Sequoia Capital, donde estuvo a cargo de las inversiones latinoamericanas de la empresa; y, previo a esto trabajó en banca de inversión y capital de riesgo en Goldman Sachs, Morgan Stanley y General Atlantic.

¿Cómo aparece Nubank?

“Soy colombiano. Vengo de una familia de emprendedores, así que siempre había querido emprender. Había pasado muchos años trabajando y estudiando el sector financiero, hasta que una tarde, siendo inmigrante en San Pablo, Brasil, fui a abrir una cuenta a un banco. Fue una de las experiencias más frustrantes que he experimentado en mi vida”, escribió Vélez en una reseña, que ya vendió parte del banco.

El fundador de Nubank entró a una agencia bancaria del barrio Faria Lima y su experiencia conversando con el cliente no fue la mejor. Dice que el funcionario tuvo una mala actitud con él y que los siguientes cuatro meses fueron tortuosos pues “tuvo que ir a la agencia unas seis veces a llevar más y más documentos con la sola finalidad de abrir una cuenta y acceder a una tarjeta de crédito que, además, me cobraría 400 % de interés al año, lo que significaría pagar unos US $ 30 mensuales”.

“Al final de todo este proceso, caí en la cuenta: no era posible que la gente estuviera pasando por ese tipo de experiencia. Y eso que esta historia sucedió en San Pablo, la capital financiera de América Latina”, indicó.

Así empezó Nubank. Vélez pensó en cómo crear una experiencia bancaria no sólo para los consumidores que tenían una cuenta, sino también para los más de 60 millones de brasileños que no la tenían.

(Vea también: Nubank prepara nuevo servicio y le montará competencia a Bancolombia, BBVA y más)

“Después de estudiar muchísimo el mercado, y de ver lo que estaba pasando en esa industria, comprobé que en 2013 en Brasil el crecimiento en smartphones era enorme, así como la prestación de internet con YouTube, Facebook, Instagram, Whatsapp. Fui uniendo los puntos y llegué a la conclusión de que debía crear un banco 100 % digital”.

En 2014 se lanzó la compañía con doce empleados. Esos doce, entre los que estaban los co-fundadores, Cristina Junqueira y Edward Wible, que junto a Vélez, fueron los primeros usuarios de la tarjeta de crédito de Nubank.

“En varios sentidos, nuestra tarjeta de crédito era peor que los otros productos del mercado, pero en pocas dimensiones, éramos lo mejor. Claramente, en la experiencia al cliente, en la forma en cómo el cliente pedía el producto y entraba en contacto con nosotros. Era algo completamente diferente de lo que los consumidores estaban habituados, después de ver una industria bancaria tan comoditizada”, finalizó.