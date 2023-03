Chevyplan es un modelo de ahorro-beneficio con el que una persona puede llegar a ser sorteada con un carro nuevo. Ese modelo ubica a las personas en grupos y dentro de esos grupos mensualmente da a un ganador.

Sin embargo, el plazo de pago y la cantidad de dinero que se da es clave para ser el beneficiado en ese sorteo de Chevyplan.

Por ejemplo, una persona que ahorra una mayor cantidad de dinero en menor tiempo estará en un grupo más pequeño y así tendrá más posibilidades de ganar en el sorteo.

Según detalla Chevyplan en su página web, los grupos de ahorradores están integrados por entre 150 y 200 personas. De allí mensualmente sale un ganador.

Sin embargo, muchas personas no saben cómo funciona este método y simplemente se meten creyendo que las ganancias son inmediatas. De hecho, por pura matemática se evidencia que una persona hace un pago mensual para tener una entre 150 (o más) posibilidades de ganar.

Otra cosa que no saben todos es que las fechas de pago son sagradas cada mes. Si está en deuda, usted no podrá participar en el sorteo. Asimismo, la fecha del mes en la que se paga no se puede modificar bajo ningún concepto.

“Es importante que la comunidad realice su aporte máximo el décimo octavo (18) día de cada mes o en su defecto el siguiente día hábil, de esta manera llevamos a cabo la Asamblea de Adjudicación el siguiente día hábil posterior a esta fecha”, detalla Chevyplan en su página web.

Chevyplan dice por qué hay que pagar más al recibir el carro

Por pólizas, seguros y otros fines, la persona que sea beneficiada en el sorteo debe dar otra buena cantidad de plata (sin importar el tamaño de su ahorro).

“Pólizas de vida y de garantía, impuestos, pignoración, matrícula y cualquier permiso o autorización requeridos para la posesión y operación del bien son responsabilidad del cliente”, añade Chevyplan en esa plataforma.

De igual forma, la devolución de lo ahorrado también es un problemón para los que han dejado dinero en ese método que promete beneficios a las personas.

Estas son las 3 cosas que se piden en Chevyplan para que le devuelvan su plata: