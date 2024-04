En el Senado de la República se sigue debatiendo el avance de la reforma pensional, la cual traería diferentes cambios que claramente tienen opiniones divididas dentro de la población. Mientras tanto, en el Congreso se adelantó una importante agregación al proyecto de ley de pensiones, en el que los fondos privados tendrían significativos beneficios.

Según Portafolio, dichos fondos podrían adelantar cobros de hasta el 0,7 % sobre los activos que tengan bajo gestión, dicha cifra se suma a la comisión que de por sí ya cobran. Lo anterior se daría luego de la aprobación de una propuesta por parte del Senado de la República.

Al día de hoy, estos fondos cobran una cuota inicial que ya está establecida, no obstante, no se hacen cobros anuales de gestión. El mencionado medio explicó que aún no se tiene claro cuando se empezará con esta nueva dinámica, aunque sí se tiene claro el propósito de la misma.

El congresista Gustavo Adolfo Moreno explicó que dicha medida le permitiría a los fondos privados mayor viabilidad financiera, a pesar de la propuesta del Gobierno Nacional que busca el traslado de millones de personas a fondos públicos.

Cómo va la reforma pensional

Por el momento solo se han aprobado 58 de los 94 artículos de dicha iniciativa y, a pesar de que solo falta la aprobación de dos debates que hay pendientes en la Cámara de Representantes, hay opiniones divididas por parte de la oposición del Gobierno Nacional.

Este 22 de abril se avanzará con el debate de 36 artículos que están pendientes, siendo uno de estos puntos uno de los más trascendentales de la iniciativa del Gobierno, relacionado con la fecha en que se implementaría las nuevas políticas pensionales en el país.

