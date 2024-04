La reforma pensional es una de las que mejor futuro tienen en el Congreso de la República, pues, gracias al reciente apoyo del partido Liberal y demás facciones que han impulsado este proyecto, se ha adelantado buena parte del total de sus artículos.

(Vea también: Trabajadores tendrían millonaria “deuda” al pensionarse en Colombia y explican por qué)

Entre los principales ajustes que tendrá este cambio en el sistema pensional colombiano, se encuentra la disminución de semanas de cotización basadas en el género del trabajador. Es así como, para el caso de las mujeres, las semanas requeridas para pensionarse pasarán de ser 1.300 a 1.000 semanas y, para el caso de los hombres, seguirá siendo de 1.300 septenarios.

Como si esto fuera poco, las mujeres podrán tener un descuento de 50 semanas en su exigencia de cotización por cada hijo que tengan hasta llegar a los 3 hijos. De esta manera, si una mujer tiene esta cantidad de hijos ,tendría que cotizar solo 850 semanas para conseguir su pensión.

Aunque todo pinta bien para los trabajadores, las personas no binarias de Colombia todavía no tienen certeza acerca de su futuro con esta nueva reforma ni tampoco de las semanas que deben cotizar para conseguir la pensión, pues, al no identificarse como hombres o mujeres, no saben cuánto deben trabajar para conseguir el ingreso de vejez.

Y es que, aunque inicialmente se incluyó a estas personas en el debate de la reforma, la Comisión Séptima descartó el enfoque y decidió continuar con el proyecto sin incluir a esta parte de la población colombiana.

El tema salió a la luz en Blu Radio, cuando se le preguntó al viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Daniel Jaramillo, acerca de cuál sería la situación de las personas de género no binario y cuántas semanas deberían cotizar, a lo que el funcionario respondió esto:

“El tema de no binarios se había incluido en la ponencia para primer debate, pero fue retirado en la comisión séptima. Las reglas para no binarios estarán definidas conforme a lo que esté previsto con posterioridad de acuerdo a las reglas judiciales, pero, legalmente [y por ahora], no hay una definición”.

Lee También

Qué es el género no binario y por qué no aparece en reforma pensional

El género no binario es un concepto utilizado para referirse a aquellas personas cuya identidad de género no es ni hombre ni mujer, independientemente de su sexo.

Para abarcar esta situación se debe partir de la diferencia entre género y sexo. Según la Asociación Estadounidense de Psicología, el género hace referencia a las actitudes, comportamientos y demás cualidades que la cultura y la sociedad asocian al sexo biológico de una persona.

Por su parte, el sexo hace referencia a lo biológico que se le asigna a una persona tan pronto nace, que abarca las características biológicas (masculino o femenino) acorde con cromosomas, hormonas y genitales.

Esta razón hace que el debate alrededor de las semanas de cotización sea confuso para las personas no binarias de Colombia, pues este solo ha legislado alrededor de los géneros de hombre y mujer y no ha tenido en cuenta el número de septenarios que deben cumplir quienes no se identifican con ninguno de los dos géneros.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.