La masividad de billetes falsos ha llevado a que el Banco de la República explique cómo se pueden distinguir los reales de los que no lo son.

En esta ocasión, esa entidad añadió que hay maneras erradas de verificar los billetes y que esas han llevado a que se dañe el papel moneda. Hay 4 que han sido resaltadas por el Banrep.

“Las siguientes prácticas no son confiables y sí pueden generar daños prematuros en las especies monetarias: No usar marcadores probadores. No mojar los billetes. No frotarlos sobre alguna superficie. No rasparlos con las uñas”, señala la entidad.

Asimismo, la entidad añadió que se vienen más campañas para concientizar sobre las formas para identificar billetes falsos en nuestro país.

“El Banco de la República adelanta de manera permanente campañas de reconocimiento de la autenticidad de los billetes colombianos, para a toda la ciudadanía sobre los elementos de última tecnología que se utilizan para fortalecer la seguridad y mantener la confianza del público en el efectivo”, añade esa entidad.

Tenga en cuenta que los billetes falsos deben ser destruidos y que su circulación es ilegal en el territorio nacional.

Circulación de billetes falsos y por qué es un problema

La circulación de billetes falsos en Colombia tiene efectos negativos tanto para la economía como para la sociedad. En primer lugar, provoca una pérdida de confianza en el sistema financiero.

Cuando las personas o los comercios reciben billetes falsos, su poder adquisitivo disminuye, ya que esos billetes no tienen valor real y no pueden ser utilizados legalmente. Esta desconfianza puede generar que los consumidores duden al utilizar efectivo, afectando las transacciones cotidianas y ralentizando el flujo de la economía.

Problemas con falsificación de billetes en Colombia

Además, la falsificación de billetes perjudica a los pequeños negocios, quienes suelen ser los más afectados, ya que es menos probable que cuenten con herramientas sofisticadas para detectar billetes falsos.

Esto puede generar pérdidas considerables para aquellos que dependen de cada venta para mantenerse a flote. También afecta a los ciudadanos comunes que, al recibir billetes falsos sin darse cuenta, pierden dinero de forma irrecuperable.

