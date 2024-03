Bill Gates ya tiene claro que los miles de millones de dólares que quedarán de herencia, tras una larga vida de trabajo y de éxitos en Microsoft y otras empresas, no se repartirán 100 % entre sus hijos, sino que servirán para continuar las causas por las que trabaja la fundación que lleva su nombre.

Según informó el magnate, la mayor parte de sus más de 127.000 millones de dólares de fortuna los dejará como herencia para la Fundación Bill y Melinda Gates, que ambos consideran como su ‘cuarto hijo’ y con la que trabajan para satisfacer necesidades de recursos entre refugiados y financiar proyectos innovadores para salvar y mejorar vidas.

Gates, de 68 años, también detalló que a sus hijos solo les dejarán una mínima porción de esa fortuna, entre otras cosas, porque ve más importante aportarle al mundo con las causas que se gestan a través de su fundación.

De acuerdo con la revista Forbes, el cofundador de Microsoft ocupa el sexto lugar en la lista de los hombres más ricos del mundo, con un total de 127.700 millones de dólares acumulados. Su riqueza no se limita únicamente a los rendimientos de la compañía tecnológica, sino también tiene inversiones en diferentes industrias, entre ellas empresas de energía sin emisiones de carbono.

(Vea también: Bill Gates predijo cuánto falta para la jornada laboral de tres días en el mundo)

¿Cuántos hijos tuvieron Bill Gates y Melinda Gates?

De este matrimonio, que duró hasta el 2021, nacieron 3 hijos: Jennifer, Rory y Phoebe Gates.

Jennifer estudió Biología Humana en la Universidad de Stanford, es atleta y ha participado en varias competencias internacionales. Según describe el diario El Financiero, la hija del magnate cuenta con varios negocios y es dueña de del rancho Evergate Stables, que se centra en el salto con obstáculos.

Lee También

Su hijo Rory John, por su parte, se dedica a la poesía y es amante del béisbol. El joven de 24 años estudió Informática y Economía en la Duke University; y también ha asistido a la escuela de negocios Fuqua School of Business.

La más joven de los tres es Phoebe Adele, una joven de 21 años dedicada al ballet en el American Ballet Theatre School, el Lincoln Center for the Performing Arts y The Juilliard School. Sin embargo, agrega ese medio, también estudió en el prestigioso colegio Lakeside High School, en Seattle.

Desde hace varios años, la menor de los hermanos Gates se mudó a San Francisco y estudia en la Universidad de Stanford. Se espera que termine sus estudios en 2025.

¿Qué estudió Bill Gates?

El magnate, uno de los hombres más admirados del mundo por su trabajo en Microsoft, nunca se graduó. Aunque inició estudios de leyes en Harvard, prefirió dedicarse a la matemática y la programación en la compañía que él mismo ayudó a cofundar.

En Harvard estuvo solo 3 semestres.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.