¿Qué pasó entre Elon Musk y Bill Gates? Estos dos hombres solían compartir opiniones sobre filantropía y en la red social Twitter (hoy X y en manos de Musk) se tejían largas conversaciones sobre la importancia de las causas sociales.

Le recomendamos: Lo que se supo de la pelea entre Zuckerberg y Musk

El escritor Walter Isaacson está escribiendo una biografía de Musk y en ella reveló un incidente, hasta ahora, desconocido. Un enfrentamiento entre dos de los hombres más ricos del planeta que llevó a que hoy no haya ninguna relación entre ellos.

El libro saldrá a la venta en los próximos meses, pero ya se dio a conocer este episodio como adelanto de lo que viene.

¿Qué pasó entre Musk y Gates?

La discordia entre los dos empresarios se dio en 2022, año en el que los dos ocuparon los primeros puestos como los mayores donantes a la caridad, de acuerdo con Chronicle of Philanthropy.

Reconocimiento iba y venía hasta que un día Gates dijo en Twitter (hoy X) que los empresarios tenían gran responsabilidad en la lucha contra el sida, la sequía, el hambre mundial y debían trabajar en ello.

Le puede interesar: Dormir es malo para la salud (y el bolsillo), según Bill Gates

Musk muy molesto le respondió a Gates en Twitter que no podía hablar sobre cómo combatir el cambio climático con alguien (Gates) que había vendido por debajo las acciones de una empresa (Tesla, propiedad de Musk) que hacía todo por combatirlo.

La conversación fue publicada por un usuario y Musk ratificó su veracidad.

Gates, por su parte, también recordó el episodio. Le dijo a Isaacson que Musk se había tomado ese hecho muy a pecho: “Cuando se enteró de lo de las acciones fue supermalo conmigo, pero se portó muy mal con mucha gente, así que no había que tomárselo como algo personal” y agregó que fue una decisión empresaria y no personal.

Entonces el creador de Microsoft pensaba que los coches eléctricos no tendrían suficiente demanda y los precios caerían. Musk no le perdonó eso y se burló de Gates con un meme en Twitter. Desde entonces, no ha habido más diálogo social entre los empresarios.