La organización de Alemania señaló las múltiples opciones a las que candidatos de alta excelencia pueden aspirar, entre las que se encuentran becas de posgrados como maestrías para quienes tenga un título profesional.

Para aspirantes de disciplinas artísticas y de arquitectura hay financiación en programas específicos, indicó el DAAD.

Alemania también tiene financiación para que jóvenes, que ya tengan una maestría, hagan un doctorado, en un programa que no dure más de 4 años. Los aspirantes no deben haberse graduado más de seis años atrás. No se tendrá en cuenta a jóvenes que hayan vivido en el país durante más de 15 meses.

Entre las más de 150 becas hay programas cortos (de un año) para promover proyectos de investigaciones de estudiantes que ya estén en doctorados.

Además se puede aplicar a becas de investigación de “doctorados supervisados ​​binacionalmente”, que son para financiar proyectos entre universidades de Alemania y del país de origen.

Requisitos para tener una beca de estudio en Alemania

Aunque cada beca tiene requisitos específicos, todas exigen que el solicitante sea de alta excelencia académica y tenga los documentos que certifiquen sus estudios.

Los beneficiarios serán seleccionados por un comité que tendrá en cuenta los certificados, las referencias y la hoja de vida y el manejo de un segundo idioma (no necesariamente alemán).

¿Qué cubre las becas para estudiar en Alemania?

Los beneficiarios obtendrán 861 euros mensuales (hasta 1.200 euros en caso de doctorados), subsidio único para estudios, pagos para la cobertura del seguro de enfermedad y accidentes y los gastos del viaje. En algunos casos, ayudarán con un subsidio para pagar el alquiler mensual y otro, por si va acompañado de familiares.

La DAAD también brindará apoyo económico para que los beneficiarios hagan un curso de alemán, en caso de necesitarlo, antes de ingresar al programa de estudios que usualmente se inicia el primero de octubre.

Las becas estarán vigentes hasta diciembre de este año. En este link puede revisarlas.