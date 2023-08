Los usuarios de tarjetas de crédito en Colombia tienen muchas dudas sobre el correcto funcionamiento de ese producto financiero y las ventajas que tienen cuando lo toman.

Y es que para los tarjetahabientes no es fácil conocer las condiciones favorables para su bolsillo de las que pueden disfrutar con sus portafolios bancarios pues, a veces, las entidades no las comunican de manera oportuna o simplemente quedan consignadas en la letra menuda (allí donde no llega la lectura juiciosa del cliente).

En todo caso, el número de colombianos que se hacen a productos como las tarjetas de crédito sube como espuma, puesto que se convirtieron en una manera de salir de deudas y darse algunos lujos que costean a varias cuotas y les crean intereses carísimos.

¿Bancolombia cobra cuota de manejo si no usa su tarjeta de crédito?

Por eso, muchos prefieren dejar sus tarjetas guardadas en casa para no gastar y con la ilusión de no meterse en ‘culebras’ innecesarias, o con la creencia de que si no gastan con ellas podrán evitar el pago de la cuota de manejo.

La noticia que entrega esa entidad bancaria es que desde que la tarjeta de crédito se encuentre activa, sí le van a cobrar la cuota de manejo cada mes. La razón que da Bancolombia es que todos los beneficios y servicios de los que disfruta ese producto continúan disponibles así no se use.

Por ese motivo, se cae el mito de que al no usarla usted quedará libre del cobro. Eso sí, la clave que deberá tener en cuenta para gambetear ese pago es que si desde el momento de adquirir la tarjeta negoció una que esté exenta de la cuota de manejo, en ese caso no deberá pagarla por el tiempo que quedó preestablecido entre las dos partes.

Lo más aconsejable, si es que no quiere pagar cuota de manejo en ningún banco, es que desde que está consultando sobre la obtención de un plástico deje en manifiesto que no quiere hacerlo o que averigüe cuál es el tipo de tarjeta o franquicia que lo puede exonerar del pago.