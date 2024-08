Por: CENET

Bancolombia ha emitido un comunicado explicando las fallas técnicas detectadas hoy que han afectado los saldos de las cuentas de sus clientes. La entidad bancaria informó que “como lo explicamos desde muy temprano, detectamos una falla en los saldos de las cuentas de nuestros clientes. Fue un error técnico que identificamos, evaluamos y estamos corrigiendo”.

Aseguraron también que “hemos solucionado la gran mayoría de casos”, asimismo, la entidad bancaria menciona que “mientras termina todo el proceso es posible que el saldo de algunos clientes aún no coincida. Nos comprometemos a revisar cada uno de los casos”.

Subrayó además que “el dinero y la información están seguros. Gracias por su paciencia, seguimos adelante”.

El error, detectado en horas de la mañana, llevó a que algunos usuarios vieran saldos incorrectos en sus cuentas, con cifras que iban desde ceros hasta valores significativamente alterados. También se reportaron operaciones no realizadas por los clientes y dificultades para realizar transacciones. Los usuarios inundaron las redes sociales con mensajes sobre la situación, exigiendo explicaciones del banco.

Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, comentó anteriormente que “hoy no ha sido un día fácil para nuestros clientes y les puedo asegurar que tampoco ha sido un buen día para nosotros”. Explicó que el problema se detectó alrededor de las 5:00 a.m., y enfatizó que no se trató de una vulneración del sistema de seguridad. “El primer mensaje y el más importante, es que no se trata de una vulneración de nuestro sistema; la información y la plata de nuestros clientes están ciento por ciento seguras”, subrayó Mora.

