Bancolombia dejó perdidos a muchos de sus clientes por cuenta de un mensaje que les está llegando a sus celulares para que actualicen la aplicación del banco este viernes, antes de las 2 de la tarde.

Según dice en un breve texto, el usuario debe actualizar la plataforma para seguir disfrutando de todos los servicios.

Así les aparece a muchos en sus celulares:

Si eres cliente de Bancolombia, dile a tus amigos que actualicen la App Personas para que no tengan problemas con el acceso. Es muy fácil: deben entrar a la tienda de aplicaciones, actualizar y listo. Si no les da la opción es porque ya está actualizada y no deben hacer nada 🙌. pic.twitter.com/tkED8pRwpF

— Sandra Marcela (@SandraMarcelaG) March 31, 2023