Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

Tras conocerse la salida de Isabel Cristina Martínez de la Vicepresidencia de Sostenibilidad y Servicios Corporativos del Banco de Bogotá a la Presidencia de ATH, Valora Analitik conoció nuevos movimientos directivos que vienen para la principal entidad financiera del Grupo Aval y el fondo de pensiones y cesantías Porvenir.

En este sentido, se daría la salida de Germán Salazar, su actual vicepresidente ejecutivo, quien estuvo en este cargo desde 2021 y que se retirará para su jubilación.

Salazar es economista de la Universidad Javeriana, con postgrado en Crédito Bancario y Finanzas del Chemical Bank y Finanzas de la Universidad de Nueva York.

En otros cargos también fue vicepresidente de la División de Internacional y Tesorería, vicepresidente de Banco de Bogotá Trust Co Nueva York y presidente del First Bank of the Americas. También fue miembro de la Junta Directiva de Fidubogotá, Casa de Bolsa y ANIF.

Su trayectoria en la entidad se remonta a 1996, siendo uno de los directivos de más trayectoria en el sector financiero de Colombia y particularmente en esta entidad, tras Alejandro Figueroa, quien también se retiró el año pasado.

Por otro lado, también se daría la llegada a la Vicepresidencia de Banca Personas del Banco de Bogotá de Andrés Vásquez, vicepresidente Comercial de Porvenir.

De igual manera, la entidad estaría buscando un vicepresidente de Talento y Asuntos Administrativos, con lo cual siguen los fuertes cambios en altas directivas del Grupo Aval.

