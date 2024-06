Por: VALORA ANALITIK

Este jueves, 27 de junio de 2024, se informó que Gerardo Hernández Correa presentó su renuncia como vicepresidente jurídico del Banco de Bogotá. También se oficializó su nombramiento como el nuevo presidente de Banco AV Villas.

Hernández reemplazará en el cargo a Juan Camilo Ángel Mejía.

Precisamente, más temprano, Banco de Bogotá, a través de la Superintendencia Financiera de Colombia informó sobre la salida de Hernández de la vicepresidencia que ocupaba desde 2021.

¿Quién es el nuevo presidente de Banco AV Villas?

Gerardo Hernández Correa es ex-codirector del Banco de la República y durante 16 años tuvo varios puestos dentro del banco emisor entre ellos el de gerente ejecutivo y secretario de la Junta. También fue superintendente financiero de Colombia por seis años.

El nuevo presidente del Banco AV Villas es abogado de la Universidad de los Andes con especialización en Derecho Administrativo del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Realizó un posgrado en Economía en The New School for Social Research, de Nueva York, y estudios sobre banca central en el Fondo Monetario Internacional.

El ejecutivo fue viceministro del Trabajo y Seguridad Social, jefe de la Unidad de Desarrollo Empresarial del Departamento Nacional de Planeación y asesor del director ejecutivo por Colombia y Perú ante el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Interamericana de Inversiones, en Washington.

