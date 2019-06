Avianca Brasil, que opera de manera independiente de Avianca Holdings, tuvo que declararse en banca rota y hasta que no compruebe que sus vuelos pueden operar bajo condiciones seguras, no podrá prestar atención a los usuarios, indicó El Espectador.

Este problema ha afectado a los usuarios que han llegado hasta Brasil y se quieren movilizar dentro de ese territorio, entre otras cosas, para asistir a los partidos de la Copa América, que inicia este viernes, informó el diario.

Varios colombianos resultaron afectados, dijo el periódico, porque no pudieron viajar a Salvador de Bahía, donde se jugará el partido entre la ‘tricolor’ y Argentina, y tuvieron que comprar nuevos tiquetes, pagando hasta 600 dólares, casi 2 millones de pesos, cada uno.

“Éramos por lo menos 25 personas provenientes de Colombia las que estábamos reclamando. Nos dijeron que los vuelos estaban cancelados, que no iban a responder por nada y que no nos iban a devolver la plata; no hubo forma de que le solucionaran a la gente. También sabemos de muchas personas que aún no han viajado y ya están buscando que les hagan reintegro”, fue uno de los testimonios, según El Espectador.