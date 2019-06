View this post on Instagram

Precios populares para acompañar a la Celeste este viernes en la despedida a la Copa América. Se llevan vendidas 20.000 entradas. 🇺🇾 vs. 🇵🇦 📆 Viernes 7/6 ⏰ 20:15 h 🏟️ Estadio Centenario #ElEquipoQueNosUne