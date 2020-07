View this post on Instagram

La escultura que se exhibía en la entrada del edificio Mónaco, fue esculpida por el escultor antioqueño Rodrigo Arenas Betancourt, con quién tuve la oportunidad de estar en su taller y personalmente explicarle que buscaba una obra que representara una familia en la que aparecieramos un hombre sosteniendo una mujer y la mujer a un niño. Fue increíble porque el maestro la esculpió tal como la pensó y esbozó en papel. La monumental obra fue bautizada por el artista como La Vida. . . . #mividamicarcel #instabook #libro #art #arte #mividaymicarcelconpabloescobar #victoriaeugeniahenao #mariaisabelsantos