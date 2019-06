En entrevista con ‘Un Nuevo Día’, de Telemundo, Santos dijo que en ese momento ella no tenía “absoluta conciencia” de la situación, porque para la época todavía era un tabú hablar de sexualidad.

Sin embargo, el capo sí era consciente y un día, cuenta la viuda en el medio, la invita a visitar a una amiga de él, que es la que termina haciéndole el aborto.

“En ese momento, me encuentro sobre una mesa, porque ni habían camillas, ni nada de eso, y yo le digo que qué está pasando, que qué me va a hacer. Ella me dice: ‘No, vamos a prevenir un embarazo’. Y después ella me dice qué es lo que yo sola tengo que hacer en el proceso y los dolores que eso me va a generar”, manifestó.

La entonces mujer de Escobar dijo que ella nunca pensó en revelar que el narcotraficante la hizo abortar, pero un día no aguantó más y se confesó con su hijo Juan Pablo.

“En una madrugada yo le cuento a mi hijo. Yo me desnudo con él. Le digo que él no fue el primer hijo que yo tuve, así que fue muy doloroso para él. Y bueno, ya después desnudarme con mi hija. También la vergüenza que te da porque no era lo correcto, no era ético”, dijo Santos.

La viuda dijo que su hija Manuela, la menor, se “horrorizó” con la historia, pero encontró en ella un apoyo.

A continuación, parte de la entrevista con María Isabel Santos: